Nữ diễn viên người Mỹ Nichelle Nichols, được biết đến với vai Trung úy Nyota Uhura trong loạt phim “Star Trek”, vừa qua đời ở tuổi 89 tuổi.

Thông tin trên được con trai của bà là Kyle Johnson xác nhận ngày 31-7. Nguyên nhân qua đời là tuổi cao sức yếu.



"Ánh sáng của bà cũng giống như những thiên hà cổ đại được nhìn thấy lần đầu tiên, sẽ trường tồn với chúng ta và các thế hệ tương lai, để mọi người chiêm ngưỡng, học hỏi và được truyền cảm hứng" - Kyle Johnson viết.

Nichelle Nichols được biết đến với vai Trung úy Nyota Uhura trong "Star Trek"

Với vai diễn Nyota Uhura (bắt đầu từ năm 1966), Nichelle Nichols đã phá vỡ định kiến vào thời điểm đó khi trở thành một trong những nữ diễn viên da màu đầu tiên có vai diễn quyền lực trên truyền hình.

Trước đó, diễn viên da màu thường được chọn vào vai người giúp việc, người hầu hơn là chỉ huy hoặc nắm giữ quyền lực nào đó.

Ngay khi thông tin Nichelle Nichols qua đời, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ tưởng niệm bà. Nam diễn viên George Takei bày tỏ nỗi buồn khi người bạn thân yêu ra đi vĩnh viễn. Nhà sản xuất Rod Roddenberry gọi bà là biểu tượng huyền thoại.

Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) tưởng niệm Nichelle Nichols vì sự hợp tác của bà trong việc khuyến khích phụ nữ và người Mỹ gốc Phi trở thành phi hành gia. Vai diễn của bà cũng truyền cảm hứng cho các thế hệ cùng giấc mơ hướng đến các vì sao.

Nichelle Nichols là diễn viên, ca sĩ, vũ công người Mỹ. Bà gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ từ năm 16 tuổi trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất.

Trước khi nổi tiếng với loạt phim "Star Trek", bà cũng tham gia một số phim khác. Bên cạnh "Star Trek", Nichelle Nichols đóng các phim: "Snow Dogs", "Are We There Yet?", "The White Orchid",…

Năm 2015, bà bị đột quỵ và được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ. Nữ diễn viên sống cùng con trai trước khi qua đời.