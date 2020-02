Giọng ca trẻ Hoàng Trang đang gây sốt cộng đồng mạng khi hát ca khúc nhạc Trịnh

Một giọng ca mộc mạc, trong sáng với ca khúc nhạc Trịnh, Hoàng Trang trở thành hiện tượng mạng được tìm kiếm trong những ngày qua. Nhiều người gọi cô là "hậu duệ" của ca sĩ Khánh Ly nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng không quá xuất sắc. Chính những ý kiến trái chiều ấy đã tạo nên cơn sốt trên cộng đồng mạng mang tên Hoàng Trang hoặc "cô gái hát nhạc Trịnh gây sốt mạng xã hội".



Bản thân Hoàng Trang khá bất ngờ và còn ngại ngùng khi được yêu cầu chia sẻ về bản thân và cơn sốt mang tên mình. Cô chỉ ngắn gọn: "Quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc khi được khán giả để ý". Nói về clip, Hoàng Trang cho biết: "Đó là lần em cùng anh Đông (người chơi guitar trong clip) đến một quán cà phê ở quận Gò Vấp (TP HCM) chơi. Tụi em mượn cây đàn guitar tập một số bài hát cho các đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sắp tới. Khi em đang tập thì anh chủ quán quay lại một đoạn rồi đưa lên Facebook. Em rất bất ngờ và cảm động trước tình cảm của mọi người dành cho mình".

Clip Hoàng Trang gây sốt cộng đồng mạng

Hoàng Trang vừa tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM ngành ngôn ngữ Ý. Cô đến với nhạc Trịnh từ rất lâu và năm vừa tròn 16 tuổi, Hoàng Trang đã nhận được giải thưởng khuyến khích tại cuộc thi Hát nhạc Trịnh do CLB nhạc Trịnh tổ chức định kỳ hằng năm. Cô xuất hiện thường xuyên trong nhiều chương trình biểu diễn nhạc Trịnh và khá quen mặt ở nhiều phòng trà nhỏ ở TP HCM. Cô kể mình đến với nhạc Trịnh vì ba mẹ rất yêu nhạc Trịnh. Nghe suốt từ khi còn bé nên cô đã "ngấm" nhạc Trịnh lúc nào không rõ. "Chỉ nhớ năm 12 tuổi, do thấy em quá yêu thích nhạc Trịnh nên cuối tuần, ba mẹ thường đưa em tới nhà lưu niệm cố nhạc sĩ (ở Bình Quới, quận Bình Thạnh) để em được hát nhạc Trịnh cùng các cô chú, anh chị có cùng đam mê. Em cũng tham gia các cuộc thi do gia đình nhạc sĩ tổ chức và từng nhận giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất. Đối với cuộc sống của em, âm nhạc là một phần thiết yếu, đặc biệt là nhạc Trịnh" - Hoàng Trang nói.

Hoàng Trang rất thích "chinh phục" các bài hát khó của nhạc Trịnh, trong đó có "Dã tràng ca". Không chỉ hát nhạc Trịnh, cô ca sĩ trẻ còn hát được tiếng Ý, Pháp và nhạc bolero. "Nhưng nhạc Trịnh vẫn là dòng nhạc em đang theo đuổi với tất cả đam mê. Em đang dành nhiều thời gian để được hát ở nhiều sân khấu hơn và mong được khán giả đón nhận" - cô chia sẻ.

Clip Hoàng Trang hát "Ta đã thấy gì trong đêm nay" trên sân khấu trước đây

Nhiều người còn có ý định tìm và tài trợ cho Hoàng Trang thu âm chuyên nghiệp album nhạc Trịnh, đặc biệt album những ca khúc Da Vàng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.