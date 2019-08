An Trần 14 tuổi, vượt mặt bố

"Cháu đã chính thức vượt mặt bố" - nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Trần Mạnh Tuấn đã nói vui như vậy khi đón nhận tin vui từ con gái mình.

Theo đó, An Trần (Trần Đàm An Phúc) mới đây đã được hãng kèn saxophone danh tiếng P.Mauriat chọn làm gương mặt nghệ sĩ đại sứ cho hãng. Như vậy, An Trần là nữ nghệ sĩ trẻ nhất thế giới vinh dự được mời vào vị trí này. Hiện hình ảnh và thông tin của An Trần có trên website của hãng với rất nhiều lời ưu ái.



Không chỉ vậy, An Trần chính thức được nhận vào trường Idyll Wild Arts Academy, một trong những trường trung học nghệ thuật tốt nhất của Mỹ. An Trần nhận được phần học bổng cao nhất từ trước tới nay cho một học sinh nước ngoài tại trường này.

Con gái của nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn cũng đang là đại sứ của Quỹ học bổng Trịnh Công Sơn-quỹ hỗ trợ cho tài năng âm nhạc Việt Nam.

An Trần là nữ nghệ sĩ trẻ nhất thế giới được mời làm đại sứ kèn P'Mauriat

Với tất cả những điều này, An Trần có thể tự hào về những năm tháng tươi đẹp của tuổi thiếu niên trước khi bước sang ngưỡng trưởng thành, cũng là đánh dấu sự dấn thân của em vào con đường âm nhạc. Như nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chia sẻ: "An Trần là dự án lớn nhất của đời tôi. Nay cháu đã sẵn sàng cho một hành trình nghệ thuật kỳ thú, để trở thành một nghệ sĩ đích thực".

Suốt 6 năm qua, An Trần song hành cùng bố trên nhiều sân khấu lớn nhỏ trong nước và quốc tế, biểu diễn cùng ban nhạc Saigon Big Band do nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn sáng lập; tham gia ghi âm cùng bố trong album Thằng Cuội.

Đặc biệt, An Trần từng biểu diễn trong những chương trình tầm cỡ lớn, đáng mơ ước với mọi nghệ sĩ, như tham gia chương trình cùng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam (năm 2014); tham gia Liên hoan One Jazz Festival tại Thái Lan (năm 2015); biểu diễn cùng nghệ sĩ jazz danh tiếng Nguyên Lê (năm 2018)...

An Trần cũng là nghệ sĩ trẻ nhất biểu diễn trong chương trình đặc biệt chiêu đãi các đại biểu hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng (năm 2017). Đầu tháng 8 vừa qua, An Trần được mời tham gia biểu diễn chương trình We Are Asean – We Are One nhân Hội nghị Cấp cao khối Asean tại Thái Lan… Cô bé đã làm được những điều tuyệt vời ấy khi còn chưa tới 14 tuổi.

An Trần theo nghiệp bố từ khi còn bé

Và đánh dấu tuổi 14, cũng là một bước chuyển trên con đường trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp thực thụ, An Trần cùng người thân, bạn hữu của gia đình thực hiện một music video để kỷ niệm những năm tháng đẹp nhất của tuổi thiếu niên. Tác phẩm được chọn là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Còn tuổi nào cho em.

Đây là bài hát có giai điệu rất đẹp, ở góc độ một ca khúc, đã có nhiều ca sĩ trình bày thành công bài hát này. Với An Trần, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã chọn thực hiện một bản hòa âm smooth jazz nhẹ nhàng và tình cảm, giúp An Trần có thể biểu diễn theo một phong cách duyên dáng, đầy nữ tính nhưng cũng không thiếu cá tính.