Trong buổi họp báo, phía cảnh sát cho biết đã quyết định điều tra lại vụ việc. Họ thông tin sẽ điều tra các cáo buộc về việc cựu chủ tịch YG Entertainment là Yang Hyun Suk đe dọa cô gái tên "A" để bưng bít lùm xùm của B.I.

"A" đã mang sự việc tố lên Ủy ban Chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc. Vụ việc được chuyển cho Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul xử lý.

Sở Cảnh sát phía Nam tỉnh Geyonggi nói đã sẵn sàng điều tra vụ án với việc thành lập một đội đặc nhiệm. "Chúng tôi đã thảo luận với cơ quan công tố và đang cố gắng thuyết phục "A" đưa ra những lời khai chính xác. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng những cáo buộc này để giải đáp các nghi vấn" - phía cảnh sát cho biết.

B.I, thủ lĩnh nhóm nhạc iKON

Ngày 12-6, tờ Dispatch đưa tin B.I mua và sử dụng ma túy tổng hợp LSD (Lysergic aciddiethylamide) hồi năm 2016. Một người phụ nữ tên "A" - trung gian mua bán ma túy - bị cảnh sát bắt vào tháng 8-2016. Khi khám xét nhà "A", cảnh sát thu giữ điện thoại có đoạn trò chuyện giữa cô ta và B.I. Trong đó, B.I vẫn kiên quyết mua LSD dù "A" cảnh báo đây là chất cấm loại 1 tại Hàn Quốc.

Trong quá trình cảnh sát điều tra, "A" thừa nhận giao ma túy cho B.I tại địa điểm gần ký túc xá mà nhóm iKON cư trú. Đến phiên thẩm vấn lần 3, "A" đổi lời khai, nói rằng B.I chỉ đề nghị mua LSD nhưng cô chưa kịp giao. Vì "A" đổi lời khai nên cảnh sát bỏ qua B.I, họ khép lại vụ án và 3 năm qua B.I chưa từng bị triệu tập.

Dispatch nghi ngờ YG Entertainment can thiệp khiến "A" đổi lời khai, bao che B.I. Công chúng chưa hết sốc thì đài KBS tiếp tục đăng thông tin nghi ngờ sự can thiệp để che giấu hành vi phạm tội. Cụ thể, họ nghi ngờ Yang Hyun Suk – chủ tịch YG Entertainment - trực tiếp can thiệp khiến "A" đổi lời khai.

B.I phải rút khỏi làng giải trí sau vụ bê bối

Ngay sau khi KBS phát sóng về vụ việc, phía YG Entertainment phủ nhận mọi cáo buộc. Dư luận tiếp tục dậy sóng khiến B.I lên tiếng rời khỏi nhóm, tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật. YG Entertainment đồng ý quyết định của B.I và kết thúc hợp đồng quản lý độc quyền. Đồng thời, công ty này tuyên bố nhóm iKON vẫn sang Nhật Bản biểu diễn mà không có B.I.

Lúc dư luận vẫn đang sôi sục thì "A" giao nộp tập tài liệu cho Ủy ban Chống tham nhũng và quyền công dân, cho biết cô bị Yang Hyun Suk đe dọa thay đổi lời khai để bảo vệ B.I