Ngày 23-2, số lượng người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên 556 người, tử vong 4 người. Thành phố Daegu và huyện Cheongdo lân cận vào tình trạng theo dõi đặc biệt vì có nhiều người nhiễm bệnh.

Thành phố Daegu đang là tâm dịch ở Hàn Quốc

Trước tình hình lượng người nhiễm tăng nhanh, nhiều hoạt động giải trí có tụ tập đông người đều lần lượt hủy hoặc hoãn lại khiến làng giải trí Hàn Quốc đối mặt với khó khăn. Theo đó, ngày 22-2, hai phim điện ảnh "Innocence" và "Time to hunt" đều hủy toàn bộ lịch trình quảng bá, ra mắt, suất chiếu sớm đã được lên kế hoạch trước đó vì dịch Covid-19.

Phía phim "Innocence" ra thông cáo suất chiếu cho báo chí và các suất chiếu sớm của phim dự kiến ngày 24-2 đã bị hủy để tránh tụ tập đám đông tăng độ lây lan của Covid-19. Đoàn phim gửi lời xin lỗi vì không thể thực hiện quảng bá theo lịch trình đã công bố cho khán giả. Phim lên kế hoạch ra rạp từ 5-3 và đang mong dịch sớm được khống chế.

Các phim điện ảnh phải hủy nhiều chương trình quảng bá

Phim "Time to hunt" cũng hủy suất chiếu trước cho báo chí và các suất chiếu sớm. Họ cũng xin lỗi và nhận định quyết định của mình là để bảo đảm an toàn cho người hâm mộ, khán giả. Họ hy vọng tình hình được cải thiện.

Phim hoạt hình "Superstar Touru" cũng đưa ra quyết định tương tự hai phim trên trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc. Trước đó, ngày 21-2, Lễ trao Giải The Fact Music thông báo sẽ hoãn lại so với lịch trình dự kiến tổ chức ngày 29-2. Đây là buổi lễ thường niên quy tụ dàn khách mời đình đám như: BTS, Super Junior, MONSTA X, TWICE, Red Velvet, MAMAMOO nên thường thu hút đông đảo người hâm mộ tham gia.

Nhiều chương trình âm nhạc khác cũng hoãn, hủy

Đầu tuần qua, sự kiện "SBS Inkigayo Super Concert" dự kiến tổ chức ở Daegu vào ngày 8-3 cũng thông báo hoãn chưa biết đến khi nào có thể tổ chức. Jannabi hủy buổi hòa nhạc ở Daegu dự kiến diễn ra ngày 29-2 và 1-3. Ca sĩ Wooyoung của nhóm 2PM cũng hủy sự kiện chào đón xuất ngũ dự kiến ngày 28-2. Thay vào đó, anh sẽ chào người hâm mộ qua ứng dụng mạng VLive và kêu gọi mọi người phòng ngừa tránh lây nhiễm Covid-19.

Tại Seoul, nhóm SF9 hoãn buổi họp mặt người hâm mộ dự kiến ngày 23-2. Ca sĩ người Úc Ruel cũng hủy buổi diễn ở Hàn Quốc dự kiến ngày 27-2 và dời sang ngày 18-9. Nhiều ca sĩ ngoại khác cũng phải lùi lịch trình diễn ở Hàn Quốc để né Covid-19. Nhóm GOT7 hoãn lịch trình gặp người hâm mộ.

Phim truyền hình "Touch" hoãn buổi tiệc đóng máy đã lên lịch trước đó trong khi phim "Problematic Men" tạm ngừng quay cũng do Covid-19 đang lây lan nhanh là lý do chủ yếu.