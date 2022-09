Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" 2022 do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM cùng Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố tổ chức; Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP HCM (HBSO) phối hợp với Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh thành phố thực hiện, diễn ra từ ngày 10 đến 17-9 tại Nhà hát Thành phố.



Những trải nghiệm nghệ thuật

Đây là lần thứ 13 Liên hoan "Giai điệu mùa thu" được tổ chức. Liên hoan lần này với chuỗi các chương trình nghệ thuật đặc biệt, phong phú, mới mẻ về phong cách trong 2 lĩnh vực âm nhạc và múa hàn lâm.

"Giai điệu mùa thu" 2022 là những đêm biểu diễn với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau trên thế giới và những ca khúc nổi bật của Việt Nam, với sự tham gia của các tài năng âm nhạc trẻ của nước ta và một số khách mời như NSƯT Bùi Công Duy (Hà Nội), Nguyễn Trinh Hương (Hà Nội), Dmitry Feygin (Nhật Bản), 2 nghệ sĩ opera người Nga... Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, liên hoan còn có 2 buổi tọa đàm về âm nhạc và múa, cung cấp những kiến thức, góc nhìn mới về 2 loại hình nghệ thuật này tới công chúng.

Dàn nhạc giao hưởng nhạc - vũ kịch TP HCM tại liên hoan “Giai điệu mùa thu” 2022. (Ảnh do BTC cung cấp)

NSƯT Trần Vương Thạch, nguyên Giám đốc HBSO, cho biết sự trở lại của Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" 2022 sau một thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19 là niềm hạnh phúc với các nghệ sĩ. "Chúng tôi tin rằng những nội dung mới của liên hoan năm nay sẽ mang đến cho công chúng nhiều trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ" - NSƯT Trần Vương Thạch kỳ vọng.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh cho hay các nghệ sĩ tham gia liên hoan đã tập luyện rất kỹ, với quyết tâm công diễn những tiết mục xuất sắc đến khán giả. "Đây sẽ là một chương trình thanh nhạc tưng bừng với những tác phẩm của các tên tuổi lớn trong lịch sử âm nhạc thế giới như G. Puccini, G. Rossini, D. Donizetti, W.A. Mozart, G. Verdi... Song hành cùng thành tựu của âm nhạc thế giới là những tác phẩm âm nhạc Việt Nam đã in đậm trong tâm trí nhiều thế hệ công chúng nước ta" - nhạc trưởng Trần Nhật Minh hào hứng.

"Giai điệu mùa thu" 2022 còn có vở thanh xướng kịch nổi tiếng "Carmina burana" (Vòng quay may mắn) của nhà soạn nhạc người Đức Carl Orff; đêm nhạc đầy màu sắc của những tác giả như Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Takatsugu Muramatsu, Ole Edvard Antonsen; đặc biệt là những trích đoạn nhạc phim: "The Mission", "The Terminal", "Les Miserables", "The Incredibles", "Pirates of the Caribbean"...

Nâng cao thẩm mỹ văn hóa - nghệ thuật

Mục tiêu của Liên hoan "Giai điệu mùa thu" là đưa loại hình nghệ thuật hàn lâm tiếp cận gần hơn với công chúng, trở thành hoạt động nghệ thuật tiêu biểu của TP HCM.

Liên hoan này là dịp để nghệ sĩ trong nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với nghệ sĩ quốc tế, từng bước phát triển loại hình nghệ thuật hàn lâm của TP HCM sánh tầm với các nước trong khu vực và thế giới. Thông qua sự kiện này, hình ảnh TP HCM cũng được quảng bá đến bạn bè quốc tế, góp phần phát triển du lịch.

Trở thành sự kiện văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của TP HCM, "Giai điệu mùa thu" sẽ trở thành sự kiện văn hóa cộng đồng. Như vậy, mọi người dân có nhu cầu đều có thể thưởng thức những tiết mục của "Giai điệu mùa thu" mà không cần phải mua vé.

Lúc đầu, ban tổ chức cũng lo ngại vì nếu chương trình biểu diễn cộng đồng thực hiện ở những địa điểm ngoài trời, việc kéo khán giả đến là không khó. Thế nhưng, đây lại là chương trình nghệ thuật hàn lâm, lại tổ chức trong nhà hát nên nguy cơ kén khán giả hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, ngay khi chương trình thông báo tặng vé, lượng người đăng ký đã kín những ngày công diễn.

"Chúng tôi rất vui với thông tin khán giả đã lấp đầy những đêm diễn. Như vậy, các nghệ sĩ chỉ còn mỗi việc dành mọi tâm huyết cho những tiết mục biểu diễn; cùng chung tay để thông qua âm nhạc góp phần nâng cao thẩm mỹ về văn hóa - nghệ thuật của công chúng, đặc biệt là ở giới trẻ" - ông Trần Nhật Minh bày tỏ.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh cho biết các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực múa và nhạc thính phòng hoàn toàn có thể thỏa mãn niềm đam mê này thông qua chương trình tọa đàm với chủ đề "Những góc nhìn mới và sáng tạo trong vở ballet "Kiều", chương trình biểu diễn múa "Kiều" (tác phẩm đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2022 vừa qua).

Đêm nhạc bế mạc Liên hoan "Giai điệu mùa thu" 2022 sẽ là đêm diễn dành cho những người yêu thích dòng nhạc thính phòng với các tác phẩm của 2 nhà soạn nhạc vĩ đại L.v.Beethoven và Nikolai Rimsky-Korsakov, cùng tổ khúc giao hưởng Scheherazade của Rimsky-Korsakov.