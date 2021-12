Mỗi cặp hình minh họa ứng với từng dân tộc đều có một mã QR riêng để người đọc quét mã thông qua camera điện thoại và nhìn thấy phiên bản ảnh nổi AR sinh động của các nhân vật ngay trên màn hình. Bộ sách ảnh đang tạo cơn sốt được yêu thích trên mạng xã hội thời gian gần đây.



Một số hình ảnh trong cuốn sách “Gánh hát lưu diễn muôn phương”.

Chị Bồ Thị Thúy Nhàn, người phụ trách dự án sách tranh "Đồng bào Việt phục", cho biết: "Nhóm chúng tôi mong muốn thông qua những bộ trang phục sẽ truyền tải thông tin cũng như sự đa dạng văn hóa sắc tộc ở nước Việt ta. Khi quét mã QR, các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh từng dân tộc và phần thông tin trang phục cơ bản. Đến với công nghệ AR, chúng tôi muốn mang đến cho khán giả trải nghiệm mới lạ và sinh động hơn của các dân tộc, không chỉ là đọc mà còn được tìm hiểu sâu hơn về mặt hình ảnh và các nhạc cụ dân tộc".

Bên cạnh đó, cuốn sách "Gánh hát lưu diễn muôn phương" giới thiệu đến độc giả 30 nghệ thuật diễn xướng tiêu biểu như múa xòe, hát then, dân ca quan họ, hát xoan, ca trù, hát dô, múa rối nước, chèo, chầu văn, hát xẩm, hát đúm, nhã nhạc cung đình Huế, dân ca Huế, hát bội, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đờn ca tài tử, sân khấu Dù kê, múa lâm thôn, múa rối cạn, lô tô..., và 6 lễ hội dân gian gồm Tết Nào Pê Chầu, lễ Cấp Sắc, hội Gióng, Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui, Lễ hội Ok Om Bok, trò chơi kéo co với nhiều tranh minh họa màu đẹp mắt của nhóm tác giả Thảo Hồ (biên soạn nội dung), Ngô Mỹ Triều Giang (biên dịch) và Tấn Nguyễn (minh họa) cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Cuốn sách được trình bày dưới hình thức artbook song ngữ Việt - Anh, mang lại kiến thức cơ bản về các loại nghệ thuật diễn xướng và các lễ hội dân gian truyền thống của Việt Nam.

Tác giả Thảo Hồ khẳng định cuốn sách không có tính nghiên cứu khoa học, mà chỉ đơn thuần là sản phẩm của hành trình tìm hiểu, khám phá và cảm nhận. Dự án hiện chỉ dừng ở 36 loại hình nhưng trong tương lai, tác giả mong muốn giới thiệu thêm nhiều những nét văn hóa đặc sắc khác trong biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam.