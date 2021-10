Họa sĩ Đôm Đốm

Với nét vẽ tài hoa, nữ họa sĩ thế hệ 9X Đốm Đốm (tên thật là Vũ Thủy Ngọc Hà) đã tạo nhiều cảm xúc thông qua góc nhìn của cô về những vấn đề liên quan đến cuộc sống. Đốm Đốm được đánh giá là nữ họa sĩ trẻ năng động, có sức sáng tạo không ngừng, qua từng sản phẩm cho thấy cô đã thể hiện sự tìm tòi, khơi gợi nơi người đọc những thông điệp nhân văn sâu sắc.



Tranh truyện "Những người bạn" của NXB KIm Đồng

Nói về bộ tranh truyện Ehon "Những người bạn", nữ họa sĩ chia sẻ đây là dự án kết nối và đồng hành của NXB Kim Đồng với hai tác giả Nhật - Việt. Trong đó, phần lời là của tác giả nổi tiếng Aihara Hiroyuki - người có hơn 100 cuốn Ehon và truyện đồng thoại được yêu thích tại Nhật Bản, kết hợp phần minh họa của cô.

"Cuốn "Những người bạn" bản tiếng Việt được NXB Kim Đồng xuất bản đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2020. Sự kiện này là niềm vui đối với tôi. Từ đó tạo thêm động lực để tôi tiếp tục lao động miệt mài bằng niềm đam mê của mình và trên hết là những tác phẩm hướng đến bạn đọc với tính nhân văn cao đẹp" – họa sĩ Đốm Đốm chia sẻ.

Với nét vẽ đầy cảm xúc, nữ họa sĩ Đốm Đốm đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với bạn đọc Nhật Bản

Từng tham gia vẽ bìa nhiều sản phẩm của NXB Kim Đồng từ năm 2017 đến nay như "Hoàng tử Rơm" (Nhiều tác giả, 2017), "Bàn tay của Bố" (Lời: Hoài Anh, 2017), "Cuộc phiêu lưu của Jenny ở vương quốc Ham Chơi" (Truyện: Lê Anh Vinh, Lê Thắm, 2019), "Chuyện Này Chuyện Kia" (NXB Phụ nữ & Skybooks, 2020)..., họa sĩ Đốm Đốm từng đoạt giải Nhất Scholastic Picture Book Award 2019 với tác phẩm "The Girl on the roof and the Boy on the beach".

Cuốn sách này cũng mới được Scholastic - tập đoàn xuất bản hơn 100 năm tuổi có trụ sở tại Mỹ ấn hành năm 2021. Nhận xét trong "Thư gửi độc giả" in trong ấn bản này, nhà văn Aihara Hiroyuki viết: "Họa sĩ Đốm Đốm đã thể hiện lại cảm xúc của tôi bằng những bức tranh tuyệt vời. Tôi thực sự thích những bức tranh của cô ấy và hy vọng các bạn cũng vậy".

Ngay khi cầm trên tay ấn bản tiếng Việt, tác giả Aihara đã mong muốn được xuất bản cuốn sách tại Nhật Bản thông qua NXB Sunny Side.