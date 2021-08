Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân dân gian Triệu Thị Chơi

Sự ra đi của Nhà giáo Ưu tú, nghệ nhân dân gian Triệu Thị Chơi đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp và những khán giả mến mộ tài năng, cùng nhiều thế hệ học trò được bà truyền dạy bộ môn nữ công gia chánh.

Nhà giáo Ưu tú, nghệ nhân dân gian Triệu Thị Chơi sinh năm 1946 tại Tây Ninh. Bà tốt nghiệp khóa 1 Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ ngành nữ công gia chánh (sau này là ngành kinh tế gia đình của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật).

Bà đã nhiều năm công tác tại Sở GD-ĐT TP HCM. Là nhà giáo song sự nghiệp của bà gắn liền với công việc viết sách về nữ công gia chánh.

Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi trong vai trò giám khảo các cuộc thi nấu ăn tại TP HCM

Nhà giáo Ưu tú, nghệ nhân dân gian Triệu Thị Chơi là người đã gắn bó với ngành ẩm thực hàng chục năm, với nhiều thế hệ học trò đang là bếp trưởng nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước. Đối với Hội Nhà báo TP HCM, hơn 10 năm, bà gắn bó với CLB Phóng viên Văn hóa - Văn nghệ trong vai trò chủ tịch hội đồng giám khảo cuộc thi "Cùng nhà báo nấu ăn" nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam hằng năm.

Từ năm 1981, bà là một trong những người đầu tiên góp công xây dựng nên CLB Phụ nữ TP HCM, tiền thân của Nhà Văn hóa Phụ nữ sau này.

Bà tích cực tham gia giảng dạy nữ công gia chánh từ năm 1967 cho đến tháng 9-2004. Dù đã nghỉ hưu nhưng bà vẫn tham gia biên soạn sách nữ công, làm giám khảo nhiều chương trình, cuộc thi lớn về ẩm thực và các hoạt động xã hội khác. Bà còn tham gia cố vấn chương trình về nấu ăn, trưng bày trái cây và thi cắm hoa tại TP HCM.

Năm 2000, bà vinh dự đón nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và được công nhận nghệ nhân dân gian.

Nhà giáo Ưu tú Triệu Thị Chơi trao giải cho các thí sinh tham gia cuộc thi nấu ăn tại TP HCM

Nhà giáo Ưu tú, nghệ nhân dân gian Triệu Thị Chơi đã xuất bản trên 100 đầu sách. Cho đến giờ, đây vẫn là những quyển sách được các bà nội trợ yêu thích.

Ngoài những tư liệu, sách vở trong nước, cuốn "The food of Vietnam" do Triệu Thị Chơi cộng tác cùng nhà xuất bản Periplus Editions - Singapore năm 1986 là một trong những cuốn sách đầu tiên viết về văn hóa ẩm thực và cách chế biến món ăn Việt Nam được quảng bá đến nhiều quốc gia trên thế giới, đến nay vẫn còn tái bản đều đặn hằng năm.

Nhà giáo Ưu tú, nghệ nhân dân gian Triệu Thị Chơi đã được trao huy hiệu 20 năm tuổi Đảng; danh hiệu Người phụ nữ tiêu biểu TP HHCM năm 2005. Ngoài ra, bà còn được nhận rất nhiều bằng khen của Bộ GD-ĐT, các loại huy chương, giấy khen của các ngành trong TP.