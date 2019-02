Gần 30 triệu người xem Oscar, dù không có người dẫn chương trình

26/02/2019 11:35

Theo thống kê từ dữ liệu Nielsen do ABC công bố, số lượng khán giả theo dõi Oscar 2019 diễn ra ngày 25-2 (giờ Việt Nam) tăng 12% so với lễ trao giải ở năm 2018. Tổng cộng có 29,6 triệu người xem còn năm 2018 là 26,5 triệu người xem. Năm 2018 là năm mà Oscar có số lượng người xem thấp kỷ lục so với con số 32,9 triệu lượt xem của lễ trao giải trong năm 2017.

Oscar 2019

Dẫu chưa phải là một bước nhảy vọt nhưng số lượng người xem tăng cũng là tín hiệu vui với Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - ban tổ chức Oscar. Họ đã chịu nhiều áp lực khi lễ trao giải danh giá nhất hành tinh ở lĩnh vực điện ảnh lại bị người xem "ghẻ lạnh" theo từng năm.

2019 là năm đầu tiên Oscar không có người dẫn chương trình chính thức và nhận được nhiều lời khen hơn chê. Sân khấu mở màn bằng tiết mục ca nhạc phối hợp giữa ban nhạc Queen và ca sĩ Adam Lambert. Những thời gian dành cho phần độc thoại, hài hước của MC chính không còn, lễ trao giải rút ngắn được 40 phút so với năm 2018. Nhiều nhà phê bình truyền hình ngợi ca việc này và nhận định việc thiếu MC khiến nhà sản xuất phải sáng tạo nhiều cách khác để thu hút khán giả. "Tôi thấy rằng nó thực sự hiệu quả" - cây bút Kristopher Tapley của Variety nhận định.

Oscar 2019 phụ thuộc nhiều vào hai ứng viên âm nhạc nặng ký tranh tài tại các hạng mục là "A star is born" và "Bohemian Rhapsody". Các tiết mục biểu diễn, đặc biệt là màn tình tứ trên sân khấu giữa Lady Gaga và Bradley Cooper đã quá xuất sắc gây sốt cộng đồng mạng, thu hút thêm lượt người xem.

Một trong những tiết mục gây "sốt" tại Oscar 2019

Thêm vào đó, Oscar 2019 cũng có sự xuất hiện của các phim đoạt doanh thu khổng lồ thay vì chỉ toàn phim nghệ thuật hạn chế khán giả như trước. Sự mở rộng này cũng là cách tạo chú ý, buộc những người yêu thích "bom tấn" như "Chiến binh báo đen" cũng phải theo dõi kết quả để xem tác phẩm đó như thế nào trên danh sách thắng giải.

Hẳn nhiên, một số người cũng không thích đêm trao giải thiếu MC. Họ cho rằng việc này dẫn đến buổi lễ buồn chán, không có sức sống hoặc những tiết mục bất ngờ. Ban tổ chức Oscar sẽ còn phải nghĩ nhiều trong các mùa sau để có thể duy trì sự gia tăng lượng người xem cho lễ trao giải.

M.Khuê (Theo Reuters)