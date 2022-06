"Trên những dặm đường" kể về chuyến hành trình đặt chân đến 40 quốc gia và vùng lãnh thổ của nhà báo Nguyễn Đức Liên. Trải nghiệm từ những chuyến đi được anh ấp ủ và thể hiện đầy sống động với giọng văn mộc mạc, cảm xúc. Hình ảnh đẹp mắt, chân thực được chính tác giả bấm máy.

Tập sách với 34 bài viết với hình ảnh chọn lọc như một bức tranh tổng thể nhiều màu sắc, tác giả dẫn dắt người đọc cùng trải nghiệm đi qua các mùa xuân, hạ, thu, đông từ các quốc gia châu Á đến châu Âu, châu Đại Dương như: "Ngắm tuyết rơi ở Sapporo" , "Thụy Sĩ trái tim quyến rũ ở châu Âu", "Say Tây Ban Nha như say nắng hè", "Sắc màu nước Úc", "Ngôi nhà tình yêu ở Verona", "Nghe tiếng ngựa lóc cóc trên con đường đá cuội ở Cuba", "Đến Dubai cưỡi lạc đà, vượt sa mạc nóng bỏng".



Khá thú vị với bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch tự túc của tác giả với bài "Kinh nghiệm du lịch 10 nước châu Âu chỉ với 55 triệu đồng", ngoài ra là vài bí quyết du lịch nước ngoài trong việc săn vé máy bay giá rẻ, thuê khách sạn, chọn điểm vui chơi, đó là cách trải nghiệm năng động, rèn luyện kỹ năng đi du lịch một mình trên thế giới cho những ai, nhất là bạn trẻ muốn tự khẳng định mình với ước mơ chinh phục 5 châu 4 biển.

Tập sách “Trên những dặm đường” của nhà báo Nguyễn Đức Liên

Độc đáo hơn cả là trải nghiệm của tác giả khi có cơ hội đi chuyên cơ cùng thủ tướng Phan Văn Khải công du 4 nước Tây Bắc Âu và dự hội nghị thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 4 (ASEAM 4) tổ chức ở Đan Mạch năm 2002.

Tác giả cho hay: "Tôi may mắn đi vòng quanh đến 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, so với các phượt thủ chưa đáng là bao, nhưng với cá nhân thì bao nhiêu dặm đường đã đi qua là vượt cả mong đợi. Thiên nhiên, phong cảnh, lịch sử, văn hóa, kiến trúc, ẩm thực... của mỗi quốc gia trở thành bài học sinh động, thực tế, giúp tôi tích lũy kiến thức, mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và trái tim khát khao về cuộc sống bình an và hạnh phúc".

"Trên những dặm đường" gói gọn trong gần 190 trang sách có lẽ chưa thể kể một cách tường tận, tỉ mỉ về từng nơi mà tác giả đã đi qua. Nhưng chừng ấy cũng đã đủ để khơi gợi nên lòng yêu thích sự dịch chuyển, ước mơ khám phá những miền đất lạ trong mỗi độc giả, thôi thúc bạn đọc vác balô "đi và đến".

Nhà báo, giảng viên báo chí Nguyễn Đức Liên từng công tác tại Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Thanh Niên, Vietnamnet.