"Hậu duệ mặt trời" Việt chữa lỗi bằng dòng chữ "hư cấu"

15/10/2018 12:51

Bắt đầu từ tập 13 trở đi, phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt dành khoảng 10 giây để đăng tải dòng chữ ghi rõ: "Các nhân vật, tình huống và sự kiện trong phim đều là sản phẩm hư cấu do những người làm phim xây dựng. Các đất nước trong phim cũng là giả tưởng. Mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên!".

"Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt đăng dòng chữ khẳng định đây là sản phẩm hư cấu để không vướng các lỗi khi so sánh với các chiến sĩ quân nhân đời thực

Đấy chỉ là giải pháp tình thế

Đây là giải pháp tình thế sau khi phim bị phía Bộ Quốc phòng đề nghị sửa chữa lỗi. Tại cuộc họp báo quý III/2018 của Bộ Quốc phòng, đại diện Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết phía Bộ Quốc phòng không tham gia cố vấn quân sự, không thẩm định, duyệt phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt và đề nghị VTC chỉnh sửa sai sót trước khi phát các tập tiếp theo. Những sai sót được đề cập là về phần lễ tiết, tác phong, quân phục sai với điều lệnh, quy định của quân đội. Hình ảnh quân nhân trên phim cũng chưa sát với đời sống thực tế của bộ đội Việt Nam.

Lãnh đạo VTC sau đó cho biết đã yêu cầu nhà sản xuất bộ phim "Hậu duệ mặt trời" chỉnh sửa những chi tiết bất hợp lý. VTC cũng đồng thời tăng cường kiểm tra kỹ hơn các khâu của bộ phim.

Trước đó, phim này bị chỉ trích không làm toát lên hình ảnh quân nhân Việt Nam vì những lỗi sai về cách tác chiến, quân hàm, cách chào...

Phát sóng hơn 10 tập, "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt nhận nhiều lời khen chê khác nhau. Những chỉ trích tập trung về cách chào của nhân vật, quân hàm, trang phục... Phần diễn xuất của nữ diễn viên chính quá đơ, thiếu cảm xúc cũng là yếu tố khiến phim nhận không ít "gạch đá". Nội dung "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt không khác nhiều so với bản gốc nhưng độ đầu tư thì chênh lệch quá xa. Vì thế, một bộ phận công chúng nhận định bản Việt hóa trông như phim hài. Đơn cử, cảnh đại úy của phim gốc được trực thăng đón đi làm nhiệm vụ nhưng phiên bản Việt thì chuyển thành ca-nô.

So với mặt bằng phim truyền hình Việt thì phiên bản "Hậu duệ mặt trời" là phim đầu tư lớn, dàn diễn viên trẻ đẹp. Thế nhưng, vì làm lại từ một tác phẩm đình đám khắp châu Á, phim khó tránh khỏi sự so sánh với bản gốc. Nhiều khán giả còn so từng phân đoạn, từng chi tiết nhỏ. Họ nhận định nếu Việt hóa mà bằng hoặc hơn bản gốc thì hãy làm, còn biết chắc là thua vẫn "cố đấm ăn xôi" sẽ rất khó. Phim chỉ tạo sự thích thú với những khán giả chưa từng xem bản gốc.

Phim gần như bê nguyên bản gốc khiến những người đã từng xem bản gốc chán nản

Bộ phim "Hậu duệ mặt trời" (do BHD và Keeng Movies hợp tác sản xuất) được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy, chủ nhật, thứ hai hằng tuần trên kênh truyền hình VTC3 và ứng dụng VTC Now. Đồng thời, phim cũng được phát sóng trên các kênh mạng khác như kênh xem phim trực tuyến Danet cùng các đối tác FPT Play, Zing TV, Keeng, 5Dmax (Viettel Media), Fim+ và phát sau 24 giờ trên FPT IPTV.

Minh Khuê