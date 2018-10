Bộ Quốc phòng yêu cầu sửa sai sót phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt

09/10/2018 18:19

Tại cuộc họp báo quý III/2018 của Bộ Quốc phòng, đại diện Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết phía Bộ Quốc Phòng không tham gia cố vấn quân sự, không thẩm định, duyệt phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt và đề nghị VTC chỉnh sửa sai sót trước khi phát các tập tiếp theo.

Những sai sót được đề cập là về phần lễ tiết, tác phong, quân phục sai với điều lệnh, quy định của quân đội. Hình ảnh quân nhân trên phim cũng chưa sát với đời sống thực tế của bộ đội Việt Nam.

Cảnh trong phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt

Phim bị chỉ trích sai về lễ tiết, quân phục, quân hàm...

Do phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt cũng là chủ đề nóng thời gian gần đây nên thông tin nhanh chóng lan tỏa khắp các diễn đàn, trang mạng. Trước những ý kiến trái chiều cộng với việc chỉnh sửa chắc chắn ảnh hưởng đến tiến độ phát sóng, phía truyền thông của phim cho biết: "Chúng tôi đang họp nội bộ, sẽ có thông cáo chính thức sau. Cảm ơn mọi người quan tâm đến phim".

Nhiều ý kiến trái chiều trước vụ việc này. Một số người lên tiếng chỉ trích, ủng hộ yêu cầu chỉnh sửa sai sót trong phim: "Tác chiến sai, tôi là người thường còn nhận ra. Trong doanh trại chẳng lẽ không có chỉ huy cấp cao sao mà mỗi lần đi báo cáo lại phải đi xe xa mất hàng tiếng đồng hồ?"; "Phim làm lại nên nhàm chán, nhạt nhẽo quá và tác phong đôi lúc hệt lính Hàn Quốc"; "Phim có nhiều chi tiết không hợp lý và cũng chẳng giống với người lính Việt, nên chỉnh sửa lại cho chỉn chu là đúng, tránh gây hiểu lầm"...

Trong khi đó, một số ý kiến tỏ ra thông cảm: "Phim là giả tưởng, không thể sát với thực tế được, nếu quá giống thực tế sẽ không còn là tác phẩm nghệ thuật"; "Phim là hư cấu nên đâu cần phải soi chi tiết"; "Phim thì khó đòi hỏi chính xác được, ngay cả bản gốc Hàn Quốc cũng không đúng với thực tế binh sĩ nước này"...



Chỉ mới phát sóng 12 tập (trên VTC3 và VTC Now) nhưng "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt nhận nhiều lời chê hơn khen. Những chỉ trích tập trung về cách chào của nhân vật, quân hàm, trang phục... Phần diễn xuất của nữ diễn viên chính quá đơ, thiếu cảm xúc cũng là yếu tố khiến phim nhận không ít "gạch đá".



Một cảnh bị chê diễn xuất của nam - nữ chính

Nội dung "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt không khác nhiều so với bản gốc nhưng độ đầu tư thì chênh lệch quá xa. Vì thế, một bộ phận công chúng nhận định bản Việt hóa trông như phim hài. Đơn cử, cảnh đại úy của phim gốc được trực thăng đón đi làm nhiệm vụ nhưng phiên bản Việt thì chuyển thành ca-nô.



So với mặt bằng phim truyền hình Việt thì phiên bản "Hậu duệ mặt trời" là phim đầu tư lớn, dàn diễn viên trẻ đẹp. Thế nhưng, vì làm lại từ một tác phẩm đình đám khắp châu Á, sự so sánh khó tránh khỏi. Nhiều khán giả còn so từng phân đoạn, từng chi tiết nhỏ. Họ nhận định nếu Việt hóa mà bằng hoặc hơn bản gốc thì hãy làm, còn biết chắc là thua vẫn "cố đấm ăn xôi" sẽ rất khó. Phim chỉ tạo sự thích thú với những khán giả chưa từng xem bản gốc.

Minh Khuê - Nguyễn Hưởng