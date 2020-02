Whitney Houston đã qua đời năm 2012 nhưng bằng công nghệ 3D Hologram, cô được "tái sinh" trên sân khấu không chỉ một lần. Chuyến lưu diễn vòng quanh nước Anh và châu Âu với tên "An evening with Whitney" (Một đêm với Whitney) đưa giọng hát Whitney trở lại bằng công nghệ 3D Hologram bắt đầu từ Sheffield.

Hình ảnh của cố danh ca xuất hiện trên sân khấu, trình diễn những bài đình đám như "I will always love you" bằng chất giọng đặc biệt. Một dàn nhạc sống và các vũ công chuyên nghiệp biểu diễn cùng hình ảnh của cô. Tất cả khiến người hâm mộ choáng váng vì thần tượng qua đời nhiều năm hiển hiện trước mắt.

Whitney Houston "tái sinh" trên sân khấu

Nhưng cô chỉ là ảo ảnh

Pat Houston - chị dâu của Whitney Houston, một trong 2 người giám hộ khối tài sản Whitney Houston - nhận định đây là thời điểm thích hợp tổ chức lưu diễn, theo di nguyện Whitney. Tuy nhiên, ngay từ khi chuyến lưu diễn bắt đầu giai đoạn quảng bá đã gặp phải chỉ trích. Nhiều người kêu gọi tẩy chay vì cho rằng Pat Houston cùng công ty BASE Hologram chỉ muốn trục lợi từ người đã khuất. Họ bị cho là lợi dụng cái chết của người nổi tiếng để kiếm tiền cho người sống. Bất chấp sự chỉ trích này, chuyến lưu diễn vẫn thực hiện theo đúng lịch trình.

Cây bút Jan Moir sau khi xem "Một đêm với Whitney" viết rằng sự kỳ diệu của công nghệ đã "tái sinh" kho báu của làng nhạc thế giới đã rời bỏ nhân gian. Tất cả đều sống động từ hình ảnh của Whitney Houston cho đến giọng hát của cô, các vũ công và dàn nhạc phối hợp hài hòa. Hơn 1.800 người hâm mộ dường như hạnh phúc khi gặp lại thần tượng một thuở của mình.

Whitney Houston trên sân khấu làm nhiều động tác quen thuộc mà Whitney Houston đã từng làm. Tuy nhiên, Jan Moir vẫn thấy rõ Whitney Houston trên sân khấu giống như một búp bê, vẫy tay vô hồn, giao tiếp bằng ký hiệu với khán giả bên dưới. Cô giống như cô tiên Tinker Bell, bỗng chốc biến mất rồi xuất hiện trong trang phục khác.

Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt hay không, Whitney Houston trên sân khấu làm sao có thể để tâm đáp lại được bởi cô chỉ là ảo ảnh. Chuyến lưu diễn sẽ tiếp tục, đi xa hơn, ê-kíp không tốn kém chi phí khách sạn cho siêu sao hay những câu chuyện hậu trường đầy bê bối như trước. Âm nhạc hoàn hảo, giọng hát hoàn hảo theo lập trình nhưng nó đã không còn cảm xúc, không còn những ứng biến, xử lý tinh tế bất ngờ thường mang đến háo hức cho những sô trình diễn của Whitney Houston trước đây.

"Liệu có còn sự tôn trọng không khi ai đó chết đi bị người sống bắt hồn ma của họ trở thành nô lệ, trục lợi? Sau tất cả, chết nghĩa là chết. Rõ ràng, Whitney Houston không cần sự tái sinh này bởi di sản của cô ấy vẫn ở đó, rực cháy và đẹp đẽ trong các bản thu âm, các bộ phim, các cảnh quay buổi hòa nhạc, âm nhạc và trong ký ức của người hâm mộ. Vì vậy, hãy để cô ấy yên nghỉ!" - Jan Moir kết luận.