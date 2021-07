Sau khi My (Quỳnh Kool) biết việc bà Hoài (Nguyệt Hằng) đến bệnh viện tìm gặp và đưa tiền cho mẹ Phan (Công Dương), cô đã bỏ đi. Bà Hoài lo lắng cho con gái đã đến viện tìm gặp Phan nói lời xin lỗi và thú nhận mọi chuyện, vừa nói vừa khóc vừa xin lỗi Phan.

Bà Hoài đến bệnh viện tìm gặp và đưa tiền cho mẹ Phan

Phan tức giận vì mẹ mình đang trong cơn thập tử nhất sinh thì phải nghe những lời nói miệt thị từ bà Hoài. Phan nói sẽ không bao giờ tha thứ cho bà Hoài nếu mẹ gặp mệnh hệ gì.



Tú (Bảo Hân) gọi điện báo cho bà Hoài rằng My đang ở chỗ mình. My rơi vào trạng thái chán nản và buồn bã vì cảm thấy có lỗi với Phan và mẹ Phan vì những gì mẹ mình đã làm. Cô cũng đau khổ vì mẹ mình vẫn là người ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, vẫn bất chấp làm mọi việc vì mục đích của mình.

Ông Tín khuyên bà Hoài đừng can thiệp vào cuộc sống của con gái

Nhớ lại những lời con gái nói với mình, bà Hoài buồn chán, vô thức cắt tay tự tử. Trong khi đó My vì không yên tâm cho mẹ đã gọi cho bố lên giữa đêm. Đúng lúc này, ông Tín phát hiện ra vợ bất tỉnh nên vội đưa bà Hoài vào bệnh viện.

Ông Tín khuyên bà Hoài đừng can thiệp vào cuộc sống của con gái, từ nay đừng để My lo lắng nữa, cả chuyện tự tử cũng giấu My. Ông Tín nói bà Hoài đã đau khổ như thế nào sau khi mất Minh, tại sao giờ lại để My phải chịu chung nỗi đau mất mẹ nếu bà Hoài tự tử?

Phan đã cố gắng rất nhiều chỉ vì muốn sống bên mẹ thêm một thời gian

Trong một diễn biến khác, sau khi mẹ Phan tỉnh dậy, bà cũng cảm thấy ân hận vì đã tự ý bỏ đi. Mẹ Phan nói bà nghĩ rằng mình nên dừng lại, không thể để con trai khổ hơn, vì tính mạng mình mà làm tương lai con trai mình mù mịt.

Phan nói suốt bao nhiêu năm nay anh đã cố gắng rất nhiều chỉ vì muốn sống bên mẹ thêm một thời gian. Phan động viên mẹ hãy vì mình mà cố gắng. Phan cũng nói với mẹ chuyện bà Hoài đến viện gặp mẹ.

Sau khi mẹ mình phải nghe những lời xúc phạm, Phan không còn thiết tha chuyện yêu đương với My

Mẹ Phan nói con trai đừng giận bà Hoài, là bà là người mẹ nên bà cũng hiểu các bà mẹ đều muốn con mình được sung sướng, hạnh phúc. Thấy hoàn cảnh gia đình như Phan, ai cũng sợ là điều dễ hiểu.