Nguyễn Thúc Thùy Tiên thực hiện video ẩm thực đường phố giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam

Việt Nam có nhiều món ăn ngon nhưng để chọn một món giới thiệu với bạn bè thế giới không phải chuyện dễ khi phải dung hòa yếu tố địa phương và quốc tế.

Mới đây, trên fanpage chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 (Miss Grand International) đăng tải clip dự thi của người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên với chủ đề ẩm thực đường phố. Trong đó, cô vừa trộn bánh tráng vừa "bắn" tiếng Anh tạo nên luồng dư luận trái chiều.



Cụ thể, sau clip giới thiệu du lịch Việt Nam, Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiếp tục thực hiện clip giới thiệu ẩm thực của nước nhà gửi đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là 1 trong những clip dự thi thuộc khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand International 2021 mà cô đang tham gia.

Người đẹp Việt Thùy Tiên thực hiện 2 clip với chủ đề "Travel in a new way with Covid-19" (Du lịch khi có Covid-19) và "Street Food" (Thức ăn đường phố) thay vì chủ đề "Stop the war" (Chấm dứt chiến tranh) như mọi năm.

Cô nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc

Thùy Tiên chọn lựa trang phục đơn giản nhưng không kém phần tôn dáng với quần short và áo croptop, kết hợp cùng chiếc nón lá đặc trưng của người Việt. Đặc biệt, khả năng ngoại ngữ đầy lưu loát được Thùy Tiên thể hiện qua những phần giới thiệu về ẩm thực Việt Nam.

Cô khéo léo lồng ghép những món đặc sản đường phố như ốc, bánh tráng trộn, bắp xào… vào clip dự thi của mình. Trong vòng 24 giờ, đoạn video của cô đã thu hút gần 20.000 lượt xem với hơn 2.600 lượt tương tác và 2.000 bình luận.

Vóc dáng cũng ngày càng nóng bỏng hơn

Bên cạnh nhiều lời khen cũng có ý kiến cho rằng Thùy Tiên cần thực hiện những clip quảng bá ẩm thực Việt có tập trung và chọn lọc hơn. Những món ăn đường phố cô giới thiệu khá ngon so với người Việt nhưng có thể gây cảm giác hoang mang với người nước ngoài vì lạ lẫm.

Nhiều người góp ý Thùy Tiên nên học theo cách hoa hậu H’Hen Niê từng làm khi chọn món ăn đặc trưng của người Việt mà người nước ngoài nào cũng biết là bánh mì. Điều đó giúp cô dễ dàng ghi điểm, các clip cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý cũng như lấy thiện cảm của người xem là người nước ngoài hơn.

Bên cạnh việc sản xuất các clip dự thi, Thùy Tiên cũng vô cùng năng nổ trong việc tập luyện. Trên trang cá nhân của mình, cô tích cực chia sẻ về các hoạt động như tập gym, tập catwalk, học trang điểm...

Người đẹp Việt đã rất quyết tâm cho mục tiêu chinh phục vương miện quốc tế sắp tới. Tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên sẽ tranh tài cùng hơn 60 thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau. Các hoạt động đồng hành cũng như phần thi áo tắm (ngày 22-11) sẽ diễn ra tại Phuket - Thái Lan. Đêm thi Quốc phục (30-11), Bán kết (2-12) và Chung kết (4-12) sẽ diễn ra tại Bangkok - Thái Lan.