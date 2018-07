Hollywood ngày càng xấu xí

15/07/2018 21:59

Mira Sorvino sở hữu 1 tượng vàng Oscar danh giá năm 1995 với vai diễn trong phim "Mighty Aphrodite" (tạm dịch: Người mẹ phi thường). Trong cuộc phỏng vấn với kênh In Conversation vừa diễn ra, ngôi sao này bất ngờ tiết lộ những trải nghiệm cay đắng mà bà phải đối mặt khi đi thử vai cho một bộ phim kinh dị năm 16 tuổi. "Khi 16 tuổi, tôi đã bị đối xử hoàn toàn không phù hợp bởi người tuyển chọn diễn viên. Để khiến tôi diễn tả được nỗi sợ hãi, hắn đã trói tôi vào ghế, đập vào tay tôi mạnh đến nỗi bầm tím và nhét thứ gì đó vào miệng. Tôi để cho hắn ta làm vậy vì đang cố gắng thể hiện sự sợ hãi. Cuối cùng thì hắn lấy thứ đó ra và nói: "Xin lỗi vì cái bao cao su" - cô kể.



Mira Sorvino Ảnh: REUTERS

Đó là cách vận hành của một thế giới đầy hào nhoáng mà chúng ta thường gọi là Hollywood. Cánh đàn ông luôn lợi dụng phụ nữ, còn những cô diễn viên trẻ tuổi thì phải tự học lấy cách bảo vệ bản thân nếu không muốn trở thành con mồi. Trong cuộc phỏng vấn này, diễn viên Mira Sorvino cũng cáo buộc một đạo diễn tên tuổi từng đoạt giải Oscar đã quấy rối tình dục mình nhưng không nói rõ là ai. Giống như nhiều sao nữ khác, Mira chọn cách im lặng và sẽ lên tiếng khi thời điểm thích hợp.

Sự im lặng của Mira Sorvino có lý do. Là một trong những diễn viên đầu tiên tố cáo Harvey Weinstein, Mira gặp nhiều khó khăn trong nghiệp diễn vì quyền lực của "ông trùm Hollywood". Khi đó, Harvey vẫn còn nắm trong tay rất nhiều quyền lực. Chính đạo diễn Peter Jackson từng thừa nhận là Harvey Weinstein đã yêu cầu ông không được để Mira Sorvino có vai trong loạt phim "The Lord of the Rings". Bộ phim "Mighty Aphrodite" mang về cho Mira vinh quang nhưng cũng để lại trong cô những ám ảnh. Không chỉ là vai diễn gái hư mời gọi mà còn bởi những trải nghiệm tồi tệ khi làm việc cùng đạo diễn Woody Allen - người bị cáo buộc lạm dụng con gái nuôi trong nhiều năm liền. Sau này, Mira Sorvino cùng với nữ đạo diễn Greta Gerwig đã thừa nhận rằng mình rất hối tiếc khi tham gia vào phim của Woody Allen.

Sau thành công vang dội với tượng vàng Oscar, sự nghiệp của Mira cũng rơi tự do. Cô không tạo nên ấn tượng gì đặc biệt trong hàng loạt bộ phim mà mình tham gia sau đó. Hiện, Mira vẫn tham gia đóng phim nhưng không thể vượt qua thành công cũ của chính mình.

Chiến dịch #MeToo vẫn đang nở rộ mạnh mẽ ở Hollywood. #MeToo càng mạnh mẽ thì Hollywood lại càng xấu đi. "Nó ngày càng giống địa ngục ở trần gian với hằng hà những trò trấn áp, bóc lột tàn nhẫn. Niềm tin của công chúng vì thế cũng ngày càng mất đi. Ngày tàn của Hollywood?" - báo chí phương Tây nhận định.





