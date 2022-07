Chưa từng đoạt giải cao trong các kỳ liên hoan phim, cũng chẳng gây tiếng vang đến độ choáng ngợp nhưng các bộ phim có sự tham gia của Huỳnh Kiến An hầu hết đều khiến người xem rung động bởi nụ cười, ánh mắt và phong thái diễn xuất hết sức chân thật, chạm tới tận trái tim mỗi người.



Đặt mục tiêu để "Đúng"?

"Từ một anh thợ chụp ảnh đám cưới bất ngờ lọt vào "mắt xanh" của các đạo diễn, rõ ràng nghề đã chọn mình nên tôi luôn trân trọng, chưa bao giờ ẩu khi vào các vai diễn. Người khác chỉ dụng công một, tay ngang như tôi phải bỏ sức gấp 10 lần để có thể trở thành một diễn viên thực thụ trong mắt đồng nghiệp" - nghệ sĩ Huỳnh Kiến An nói về việc đặt mục tiêu "Đúng" cho cuộc đời mình.

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An luôn được phân các vai diễn phản diện bởi diện mạo đầy góc cạnh

Và để không bị nhầm lẫn giữa những điều ông cho là "Đúng" và những điều bản thân phải đối diện, Huỳnh Kiến An đã trải nghiệm qua vô vàn khó khăn trong diễn xuất, điều mà chính ông cũng không thể lường trước. "Vì thế, mục tiêu của tôi là phải học, phải quan sát, phải tìm cho ra tận cùng cảm xúc của mỗi nhân vật xem nó mang thông điệp gì, muốn gửi gắm điều gì đến khán giả. Có lẽ chính sự ngờ nghệch ban đầu của tôi, cộng với sự chân thành nên qua từng số phận tôi khắc họa, đạo diễn đều hài lòng, đồng nghiệp động viên và trên tất cả, vợ con tin tưởng tôi có thể đi xa trong nghiệp diễn. Cứ thế, tôi đi cùng với mục tiêu của mình" - ông chia sẻ.

Mày mò từ sự giản dị

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An sinh ra ở Sài Gòn, gia đình gốc Hoa của ông không ai làm nghệ thuật, chỉ có truyền thống làm nghề thuộc da, may và kinh doanh túi xách ở quận 11. Ông được khán giả để ý khi vào vai những nhân vật phản diện trong các bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình. Trong suy nghĩ của nhiều người, để nhập các vai diễn tính cách, diễn viên hẳn là người đầy góc cạnh song trái lại, Huỳnh Kiến An ngoài đời lại rất niềm nở, vui vẻ.

Khởi nghiệp với các vai trong loạt phim về đề tài cổ tích, khả năng diễn xuất của ông được giới chuyên môn đánh giá cao. Kể từ vai Sáu Tẩm trong phim "Hướng nghiệp" của đạo diễn Châu Huế, Huỳnh Kiến An liên tục nhận được lời mời tham gia các bộ phim truyền hình rồi sau này là cả phim điện ảnh nhờ vào khả năng hóa thân hết sức chân thật.

Với phim truyền hình, ông được trải nghiệm trong các phim: "Hướng nghiệp", "Cù lao lúa", "Ám ảnh xanh", "Trang trại hoa hồng", "Cô gái xấu xí", "Người đứng trong gió", "Trần Trung kỳ án", "Hậu duệ mặt trời"… còn ở điện ảnh, ông tham gia các phim: "Cô hầu gái", "Hương Ga", "Sắc đẹp ngàn cân", "Nữ đại gia"… Gần đây nhất, ông để lại dấu ấn đẹp trong bộ phim "Đêm tối rực rỡ" khi hóa thân vào vai người cha thô bạo, ham thích cờ bạc, sẵn sàng lừa dối con cái, đẩy các con mình vào cuộc sống nghiệt ngã. Vai diễn khiến người xem cảm nhận rất sâu sắc về sự đầu tư nghiên cứu cách thể hiện của ông, tránh đi theo lối mòn mà bản thân đã tạo ra sự quen thuộc nơi người xem với những danh xưng như: "trùm giang hồ", "trùm vai phản diện"…

Huỳnh Kiến An kể, các con ông hồi còn bé rất ghét ba mình vào vai những kẻ "làm người ta ghét" dù ông cũng có đóng những vai hài hước, hiền lành. Chỉ khi lớn lên, các con ông mới hiểu, thông cảm cho công việc và nghề nghiệp của một diễn viên. Ngay cả má vợ ông là một khán giả trung thành của phim Việt cũng luôn hỏi vì sao con rể hay đóng vai ác dù biết rõ tính tình chân chất của ông.

Ông tâm sự: "Tôi mày mò tìm hiểu về nghề diễn, tìm đến sự giản dị nhất, nơi những mạch ngầm trong đời sống tác động đến tính cách, số phận nhân vật mà tôi sẽ hóa thân. Tôi vẫn nhận đóng phim tốt nghiệp cho các đạo diễn trẻ ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và gần như mùa thi nào tôi cũng nhận được lời mời. Đó là nơi tôi học hỏi, trải nghiệm, được đắm mình trong những góc nhìn mới mẻ của đạo diễn trẻ với nhiều suy nghĩ độc đáo để bổ sung cho hành trang của mình".

Một dự án cho đời

Từ nhỏ đã mê làm ca sĩ và sau khi rời quân ngũ để chuyển sang lực lượng thanh niên xung phong đóng quân tại Hậu Giang, ông đã mạnh dạn đến với ước mơ của mình. Khởi đầu từ phong trào văn nghệ quần chúng cấp quận, Huỳnh Kiến An tham gia cuộc tuyển chọn ca sĩ của Đoàn Ca nhạc nhẹ Sài Gòn và đạt điểm cao nhất. Từng là bộ đội, cộng thêm tố chất mạnh mẽ trong cách thể hiện các ca khúc hào hùng, ông nhẹ nhàng vào nghề ca hát rồi được bầu vào vị trí tổ trưởng tổ ca sĩ của Đoàn Ca nhạc nhẹ Sài Gòn hồi thập niên 80 thế kỷ trước.

"Tôi được đạo diễn Minh Chung phát hiện khi anh không tìm được diễn viên để đóng thế vai nhân vật quan huyện Thạch trong phim cổ tích "Nàng Xuân Hương". Thế là từ một anh phó nhòm chuyên chụp ảnh cưới, lần đó theo đạo diễn Minh Chung đi chụp ảnh đoàn phim, tôi "bị" phát hiện khuôn mặt mình có nét "vừa dê, vừa gian" và trở thành người "cứu nguy" cho đoàn phim. Kết quả, sau bộ phim đó, tôi nhận được phản hồi tích cực từ công chúng để rồi bước vào nghề. Dẫu sao tôi vẫn luôn ấp ủ cơ hội sẽ thực hiện một MV gồm nhiều bài hát do chính mình thể hiện, thỏa mãn niềm đam mê và ước mơ đầu đời" - diễn viên 63 tuổi nói.