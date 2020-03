Vũ Thảo My bất ngờ mất kênh YouTube mà không hiểu lý do

Cụ thể, Quán quân The Voice Việt mùa thứ hai Vũ Thảo My đã thông qua Network mà mình đang cộng tác để làm việc với Youtube nhưng cuối cùng không tìm ra được lý do chính xác, và cũng không lấy lại được kênh của mình như mong muốn.

Trước vụ việc này, Vũ Thảo My đành chấp nhận việc mất kênh và lập kênh Youtube mới để chuẩn bị cho các hoạt động âm nhạc mới nhất của mình trong thời gian tới đây. "Với sức ảnh hưởng hiện nay của Youtube thì việc mất kênh là một việc vô cùng khó khăn, nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc lẫn tâm lý của ca sĩ. My đã buồn gần cả tuần khi phát hiện kênh của mình "không cánh mà bay" và cũng không thể cứu được dù đã cố gắng làm việc với phía Network và Youtube. Cuối cùng My đành phải chấp nhận lập kênh mới và cố gắng xây dựng mọi thứ lại từ đầu. Biết là sẽ cần rất nhiều thời gian nhưng hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người cho My có thêm nhiều động lực" - Vũ Thảo My nói.