Kim Kardashian vận động giúp 17 tù nhân chung thân tự do

08/05/2019 17:05

Suốt ba tháng qua, Kim Kardashian và các luật sư đã đạt được thành tích là hỗ trợ giảm án cho 17 người. Brittany K. Barnett - luật sư của Kardashian West, đồng sáng lập dự án "Buried alive" cùng luật sư MiAngel Cody nói với CNN ngày 7-5 (giờ địa phương) rằng Kim Kardashian là nhân tố chính, tác động lớn dẫn đến thành công trong việc đấu tranh pháp lý để trả tự do cho các tù nhân này.

"Kim Kardashian hỗ trợ quỹ cho dự án và là nhân tố quan trọng của chiến dịch "90 ngày tự do", trực tiếp tham gia vào các vụ xét xử. Đây là dự án dựa trên Bộ luật First Step Act do Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua vào cuối năm 2018. Cô cũng là người quan trọng tác động đến ông Donald Trump để khiến bộ luật này được đưa vào áp dụng" - MiAngel Cody cho biết.

Kim Kardashian hỗ trợ 17 tù nhân chung thân được tự do

Nhờ Kim Kardashian tài trợ các khoản phí pháp lý, các luật sư có thể an lòng thực hiện những hoạt động cần thiết trả tự do cho các tù nhân. Mối quan hệ giữa họ với các tù nhân không kết thúc khi đạt được kết quả tốt nhất.

"Khi một người ra khỏi tù, họ sẽ gặp muôn vàn điều lo lắng từ tiền bạc để vượt khoảng cách về với gia đình và nhiều thứ khác. Kim Kardashian đang làm điều rất tốt là hỗ trợ họ chi phí để về với gia đình" - MiAngel Cody thông tin.

Năm 2018, Kim Kardashian gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về trường hợp Alice Marie Johnson. Đây là nữ tù nhân ma túy không bạo lực bị kết án chung thân và đã có 21 năm thụ án với thái độ tích cực. Một tuần sau, Tổng thống Mỹ xem xét mức án của Alice Marie Johnson và hiện nay cô đã được tự do.

Tổng thống Mỹ và Kim

Tháng trước, Kim Kardashian thông báo rằng cô đang học tập để trở thành luật sư. Cô tham gia chương trình tập sự của công ty luật tại San Francisco từ hè năm 2018 và dự định thi chứng chỉ luật sư năm 2020. Cha ruột của Kim là ông Robert Kardashian cũng là một luật sư nổi tiếng.

Vốn là ngôi sao truyền hình thực tế, biểu tượng thời trang, Kim Kardashian mới đây xuất hiện đầy ấn tượng trong buổi tiệc hậu Met gala 2019.

Kim tại tiệc hậu sự kiện thời trang Met Gala 2019

M.Khuê (Theo CNN)