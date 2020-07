Sản phẩm âm nhạc "Got you", đánh dấu sự bắt đầu dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp vừa ra mắt cách đây không lâu, Mỹ Anh (con gái của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân, cháu nội của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và nghệ sĩ Thu Hiền) còn gây bất ngờ khi xuất hiện cùng nhạc sĩ Khắc Hưng, mạnh dạn tuyên bố sớm ra mắt sản phẩm âm nhạc mới có sự kết hợp giữa hai người. Việc Mỹ Anh kết hợp với nhạc sĩ được mệnh danh "hit maker" (người tạo khả năng ăn khách) Khắc Hưng trong những sản phẩm âm nhạc sắp tới khiến công chúng kỳ vọng cả hai sẽ làm nên chuyện.



Những tài năng tỏa sáng

"Mỹ Anh đang là một trong những gương mặt được trông chờ của V-pop trong tương lai" - nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định. Điều này không hề quá lời khi cô gái tuổi teen này đang được rất nhiều người trong giới chú ý bởi tài năng của mình. Ca khúc "Got you" - bản R&B hoàn toàn bằng tiếng Anh với chất nhạc đang thịnh hành trên thế giới - nếu không nhìn tên, khán giả thậm chí có thể nhầm lẫn đang nghe nhạc của một nghệ sĩ indie Âu - Mỹ. Sau thành công của MV (video ca nhạc) chính thức này, Mỹ Anh tiếp tục cho ra mắt MV dance version và nhận được rất nhiều tình cảm phản hồi của khán giả.

Mỹ Anh (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Ngoài công đoạn mix/master do bố - nhạc sĩ Anh Quân - hỗ trợ, "Got you" do Mỹ Anh sáng tác và đảm nhận cả khâu sản xuất; ý tưởng, dàn dựng và biên tập. Ca sĩ Mỹ Linh cho biết cô hoàn toàn không cho con một đồng nào để thực hiện "Got you", tất cả đều do Mỹ Anh "tự lực cánh sinh".

MV hòa tấu saxophone "Còn tuổi nào cho em" của nghệ sĩ trẻ An Trần (tên thật là Trần Đàm An Phúc) - con gái nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn - được đánh giá là một sản phẩm lạ giữa thị trường MV ngập tràn hiện nay. Đây không chỉ là sản phẩm đánh dấu tuổi 14 mà còn là bước chuyển trên con đường trở thành nghệ sĩ thực thụ và chuyên nghiệp của An Trần. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã chọn thực hiện cho con một bản hòa âm smooth jazz nhẹ nhàng và tình cảm, qua đó, An Trần có thể biểu diễn theo một phong cách duyên dáng, đầy nữ tính nhưng cũng không thiếu cá tính.

An Trần (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Hiện nay, An Trần đang là đại sứ của Quỹ Học bổng Trịnh Công Sơn. Đặc biệt nữa, An Trần mới đây đã được hãng kèn saxophone danh tiếng P.Mauriat chọn làm gương mặt nghệ sĩ đại sứ cho hãng. Em còn được Trường Idyll Wild Arts Academy - một trong những trường trung học nghệ thuật tốt nhất của Mỹ - cấp học bổng du học cao nhất từ trước tới nay cho một học sinh nước ngoài.

Đăng Quang - con trai của ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung - không chỉ có gương mặt được cho là rất tài tử điện ảnh mà còn rất tài năng trong lĩnh vực âm nhạc. Là con nhà nòi về nghệ thuật (ông nội là NSND Trung Kiên) nên Đăng Quang cũng sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ. Năm 2012, Đăng Quang tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Val Tidone lần thứ 13 tại Picenza - Ý và giành giải nhất bảng B bộ môn piano dành cho lứa tuổi dưới 15. Năm 2013, Đăng Quang trở thành "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" của lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; năm 2015, xuất sắc giành giải nhất bảng B cuộc thi piano quốc tế Hà Nội lần thứ ba. Năm 2017, Đăng Quang sang Canada du học chuyên ngành piano sau khi nhận được học bổng từ một trường âm nhạc của nước này. Nói về dự định tương lai, chàng trai tài năng từng chia sẻ mong muốn có thể tiếp tục được biểu diễn và giảng dạy piano.

Hồng Khanh (con gái NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, cháu nội nhạc sĩ Đỗ Nhuận) gây ấn tượng mạnh với công chúng ngay lần đầu xuất hiện tại chương trình "The Voice Kids" cách đây 7 năm. Sau chương trình đó, Hồng Khanh tập trung cho việc học. Bây giờ chính là lúc Hồng Khanh xuất hiện với nhiều ưu thế, không chỉ hát mà còn chơi giỏi nhiều loại nhạc cụ: piano, guitar, ukulele... Cô yêu thích nhiều thể loại nhạc, chủ yếu là nhạc Âu - Mỹ và K-pop.

Bảo Châu (con trai út của vợ chồng nhạc sĩ Quốc Dũng - ca sĩ Bảo Yến) gần đây cũng là cái tên đáng chú ý ở lĩnh vực phối khí khi được giới chuyên môn đánh giá cao như người cha nổi tiếng. Ước mơ của Bảo Châu là trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng trước năm 30 tuổi và có nhiều sản phẩm giá trị.

Nền tảng truyền thống gia đình

Tất cả những tài năng trẻ nói trên đều đã từng xuất hiện trước công chúng trong các sản phẩm của bố mẹ. Điều đó phần nào khẳng định niềm yêu thích nghệ thuật của họ đã được hình thành từ nhỏ, bắt nguồn từ nền tảng truyền thống làm nghệ thuật của gia đình. Nhưng hơn hết, những nghệ sĩ trẻ thế hệ mới này ý thức rất rõ việc tạo nên vệt màu tươi mới, đặc sắc mà họ cố tình vẽ ra để định hướng khán giả của mình. Họ được giới chuyên môn cũng như công chúng kỳ vọng trở thành những gương mặt mới cho đời sống âm nhạc Việt Nam bằng nền tảng truyền thống của gia đình cùng với việc được đào tạo bài bản từ những môi trường nghệ thuật rất tốt trên thế giới.

Anna Trương (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Anna Trương (con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân) không ít lần gây bất ngờ trong những chuyến về Việt Nam tham gia biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Monsoon. Anna Trương học về sản xuất âm nhạc tại Mỹ và đã tốt nghiệp, trở thành kỹ sư âm thanh cho Igloo Music. Phòng thu nổi tiếng nước Mỹ này từng đoạt 24 giải Grammy.

Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc và có cơ hội làm việc với nhiều đàn anh kinh nghiệm trong nghề. Nơi đây cũng là phòng thu thực hiện phần âm nhạc cho nhiều bộ phim nổi tiếng được công chiếu tại Việt Nam. Trong bức thư gửi bố cách đây ít ngày, Anna Trương bày tỏ rằng khi ở trong phòng thu và mix nhạc, cô mới được là chính mình, làm đến quên cả thời gian. Cô nhận ra khát khao của mình là trở thành nhà sản xuất âm nhạc, như chính công việc bố mình đang làm...

Thiện Thanh (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Thiện Thanh (con gái nhạc sĩ Quốc Trung với ca sĩ Thanh Lam) khiến khán giả yêu nhạc cực kỳ bất ngờ khi biểu diễn trong chương trình "Giai điệu tự hào" với giọng hát trong trẻo và đầy kỹ thuật. Thiện Thanh đã tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nhưng cô cho biết sẽ không phát triển con đường âm nhạc theo cách trở thành ca sĩ phát hành album hay làm giọng ca "hot" trên mạng, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ tham gia một số chương trình game show về âm nhạc để sớm nổi tiếng. Thiện Thanh khẳng định sẽ xây cho mình một sự nghiệp vững vàng theo cách riêng.