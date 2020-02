Tòa án Tối cao London - Anh ngày 26-2 (giờ địa phương) xử vụ Johnny Depp khởi kiện phía The Sun. Ngôi sao được khắc tên trên đại lộ danh vọng Hollywood này và đại diện pháp lý của mình mong muốn được bồi thường tổn thất khi The Sun và biên tập Dan Wootton đã đăng bài báo khẳng định anh ngược đãi vợ cũ Amber Heard.

Trong phiên điều trần này, 70.000 tin nhắn bằng văn bản được tuyên bố là do đội ngũ pháp lý cũ của Johnny Depp vô tình bị lộ cho phía bị đơn trong lúc trao đổi với nhóm pháp lý của The Sun. Adam Wolanski QC - đại diện từ phía công ty mẹ của The Sun, cung cấp các tin nhắn và nhận định chúng rất tai hại trong trường hợp của Johnny Depp. Chúng được xem như bằng chứng tố cáo Johnny Depp từng bạo hành vợ cũ.

Johnny Depp đến tòa án cùng đội ngũ pháp lý của mình

Adam Wolanski QC đọc trước tòa tin nhắn Johnny Depp gửi bạn thân là nam diễn viên Paul Bettany vào tháng 11-2013: "Chúng ta hãy thiêu cháy Amber. Chúng ta hãy dìm cô ấy trước khi đốt cháy. Tôi sẽ tìm xác cháy rụi của cô ấy sau đó để chắc chắn cô ấy chết".

Một tin nhắn khác vào tháng 5-2014 Johnny Depp gửi cho Paul Bettany: "Tôi sẽ dừng việc uống say lại... Tôi đã uống suốt đêm trước khi đưa Amber lên chuyến bay tới Los Angeles vào chủ nhật tuần trước. Tôi không ăn gì trong nhiều ngày... Một cơn giận dữ trong sự loạn trí, tôi hét lên những lời xúc phạm bất cứ ai đến gần. Tôi thừa nhận đã quá điên khi nổi giận với người mình yêu vì lý do rất nhỏ...!".

Đại diện từ phía công ty mẹ của The Sun cho biết tin nhắn được gửi ở thời điểm Johnny Depp bị Amber Heard tố đã la hét, phỉ báng, đánh đập cô trong suốt chuyến bay do say xỉn. Tuy nhiên, Johnny Depp bác bỏ, khẳng định không say xỉn trong chuyến bay cũng như không bạo hành vợ cũ.

Trong một tin nhắn khác mà Johnny Depp gửi Amber Heard vào năm 2013 sau khi cả hai xô xát vì tranh cãi, tài tử này mô tả đêm đó là "một cuộc tắm máu", "khoảnh khắc kinh dị".

David Sherborne - đại diện từ phía Johnny Depp, cho rằng trong tất cả bằng chứng công bố tại phiên tòa thì không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy tài tử này bạo hành vợ cũ.

"Không có bất kỳ bằng chứng nào, tin nhắn hoặc thư điện tử, tài liệu nào chứng tỏ ngài Johnny Depp đánh người. Chúng tôi không thấy có văn bản nào ngài Johnny Depp nói "tôi đã đánh cô Heard" hoặc đơn giản "tôi đánh cô ấy vài lần". Nó không giống với đoạn ghi âm Amber Heard thừa nhận đánh ngài ấy mà chúng tôi đã tìm thấy trước đó" - David Sherborne nhận định.

Phiên điều trần tiếp theo là ngày 23-3 và dự kiến kéo dài 10 ngày với các nhân chứng hai bên đưa ra.

Cuộc chiến pháp lý của Johnny Depp và vợ cũ vẫn chưa kết thúc

Johnny Depp và Amber Heard kết hôn tháng 2-2015 và ly hôn tháng 5-2016. Amber Heard cáo buộc chồng bạo hành trong khi Johnny Depp nói mình mới là người bị bạo hành.

Vào đầu tháng 2, một đoạn ghi âm Amber Heard thừa nhận đánh Johnny Depp. Trong đoạn ghi âm, nữ diễn viên này nói: "Tôi xin lỗi vì đã đánh anh như vậy nhưng tôi không đấm anh mà. Anh vẫn ổn, tôi không hề làm gì tổn thương đến anh, tôi không đấm anh cơ mà?...". Amber Heard còn la hét, gào thét khi nói chuyện cùng Johnny Depp.

Đoạn ghi âm được công bố gây hoang mang cho công chúng, người hâm mộ cặp đôi này cũng phát ngán vì những tố cáo qua lại của cả hai. Johnny Depp vẫn đang kiện vợ cũ tội phỉ báng, đòi bồi thường 50 triệu USD song song với vụ kiện The Sun.