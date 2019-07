Trong đơn kiện gửi đến tòa án Mỹ ngày 25-7, Công ty The Music Force tố Lil Nas X đã cố tình "mượn" một phần nhạc, một mẩu âm thanh (ví dụ: Tiếng trống, tiếng đàn organ, tiếng hát) mà không xin phép từ ca khúc "Carry On" của Bobby Caldwell sáng tác năm 1982. Lil Nas X cũng dùng tên "Carry On" cho ca khúc bị tố "ăn cắp", sau đó đăng lên YouTube cùng nhiều nền tảng âm nhạc thu phí khác như Spotify, SoundCloud.

Ngoài Lil Nas X, danh sách bị đơn còn có Sony Music

Ngoài Lil Nas X, danh sách bị đơn còn có Sony Music - hãng thu âm đang có hợp đồng quản lý với Lil Nas X. Nguyên đơn nêu lý do khởi kiện là vì Sony Music không kiểm tra thận trọng âm nhạc trước đây của Lil Nas X cũng như các ca khúc mà ca sĩ này tự nhận sáng tác.

Phía Lil Nas X và Sony chưa đưa ra bình luận. Nguyên đơn muốn được bồi thường 10 triệu USD thiệt hại từ vụ việc và ít nhất 15 triệu USD khác để trừng phạt hành vi tham lam, xấu xa của Lil Nas X.

Lil Nas X nổi tiếng với ca khúc "Old town road", giữ vị trí đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 16 tuần liền. "Old town road" cũng lập kỷ lục giữ vị trí đầu lâu nhất trên bảng xếp hạng 61 năm tuổi này.

Hẳn nhiên, "Old town road" cũng đồng thời gặt hái nhiều thành tích khác.