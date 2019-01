Sản phẩm của Ariana Grande vừa ra mắt đã bị tố đạo nhạc

21/01/2019 00:30

Trong MV (video ca nhạc) "7 Rings" - single thứ 2 từ album "thank u, next" chuẩn bị phát hành, Ariana Grande thu hút khán giả bởi khả năng rap cực đỉnh. Không chỉ vậy, cô còn cho thấy sự mới mẻ của chính bản thân sau thời gian dài chinh phục khán giả bằng phong cách âm nhạc thiên về pop ballad. "7 Rings" có nội dung ca ngợi tình bạn với những hình ảnh Ariana cùng nhóm 7 người bạn thân chơi đùa trong bữa tiệc tại gia. Dù không gây sốt bằng MV "thank u, next" trước đó nhưng "7 Rings" ít nhiều tạo hiệu ứng từ người nghe - xem.



Ngay khi đang gặt quả ngọt thì MV dính phải nghi án đạo nhạc. Cụ thể, nữ rapper Princess Nokia đã đăng tải lên Twitter một video reaction cho rằng "7 Rings" sử dụng nhạc từ ca khúc "Mine" trong album "1992 [Mixtape]" của cô. Princess Nokia còn thẳng thắn tag (đính kèm) tên Ariana Grande ngay trong phần chia sẻ này của mình.

Princess Nokia sinh năm 1992, là rapper người Mỹ gốc Puerto Rico. Cô ký hợp đồng với Rough Trade Records và phát hành hàng loạt ca khúc được nhiều người yêu thích như "Tomboy", "For The Night", "Brujas"... Năm 2018, Princess Nokia trở thành nghệ sĩ biểu diễn tại Coachella - một trong những lễ hội âm nhạc và nghệ thuật lớn nhất hành tinh. Hiện tại, phía Ariana Grande vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về vấn đề mà Princess Nokia nhắc đến trên trang mạng xã hội cá nhân Twitter của cô.

Tuy nhiên, một tài khoản trên YouTube khá nổi tiếng là Empressive đã làm một video so sánh giữa "7 Rings" và "Mine" của Princess Nokia. Không chỉ vậy, YouTuber này còn cho rằng "7 Rings" giống với 2 ca khúc là "Pretty Boy Swag" của Soulja Boy và "Spend It" của 2 Chainz.

Thụy Vũ tổng hợp