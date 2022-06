Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã qua cơn nguy kịch

Vợ nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết sau khi mắc Covid-19, sức khỏe của anh yếu hơn trước. Hiện nghệ sĩ vẫn điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM).

Trao đổi với báo Người Lao Động, chị Kiềm Đàm Linh - vợ nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết: "Anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch lần 2, tôi nghĩ rằng sau cơn nguy kịch này có lẽ anh Tuấn sẽ khỏe mạnh hẳn. Từ sau khi mắc Covid-19, sức khỏe anh xấu hơn trước. Hiện phải đang tập vật lý trị liệu. Trong thời gian tới, anh phải tiến hành một số ca mổ quan trọng".



Anh mong được diễn trở lại sớm

Theo chị Kiều Đàm Linh, An Trần - con gái của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn - từ Mỹ về Việt Nam thăm cha và tham gia một số show diễn ở Hà Nội, Huế. Trước đó, vào tháng 2, sức khỏe nghệ sĩ khá ổn định, và đã tham gia buổi gặp gỡ đầu xuân do Thành ủy TP.HCM tổ chức.

Hàng ngày, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tập vật lý trị liệu đều đặn cùng chuyên gia tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Bên cạnh đó, anh cũng luyện thổi saxophone hàng ngày với mong muốn sớm trở lại sân khấu.

Trong thời gian nằm viện và điều trị, chị Kiều Đàm Linh cho biết anh Tuấn vẫn tham gia giảng dạy vì anh không thể bỏ học trò của mình. Ngoài sự động viên của gia đình, hằng ngày, học trò của anh Tuấn vẫn đến bệnh viên chăm sóc thầy.

Con gái An Trần (trái) của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn

Con gái An Trần của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã nhận được học bổng 100% của Đại học Berklee College of Music - đây như là món quà lớn đối với nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. "Đó là nỗ lực của An Trần. Cháu đã vào học trường nhạc nơi bố học trước đây. Anh Tuấn đã khóc liên tục mấy ngày khi nhận tin con gái nhận được học bổng 100%" - chị Kiều Đàm Linh nói.



Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và vợ

Về những dự án âm nhạc, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn ấp ủ: "Khỏe hơn sẽ thực hiện một số MV những bài hit của anh trước đây như một cách để lưu giữ kỷ niệm. Hi vọng, những MV này sớm ra mắt khán giả".