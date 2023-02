Việc nghệ sĩ Việt quảng cáo cho hàng kém chất lượng đã có từ nhiều năm trước. Sau khi bị khán giả đồng loạt chỉ trích, một số nghệ sĩ xin lỗi trên trang cá nhân, gỡ bỏ các quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc. Số lượng các video clip quảng cáo của nghệ sĩ có giảm nhưng gần đây lại nở rộ.



Khó tin nỗi "oan khuất"

Nghệ sĩ Quyền Linh bức xúc trên trang cá nhân: "Đây là toàn bộ sự lừa đảo trắng trợn. Linh đã nhiều lần thông báo trên mạng xã hội và trên báo chí là chưa bao giờ ký hợp đồng quảng cáo cho các sản phẩm thuốc. Họ đã ghép và cắt hình ảnh, tiếng nói của Linh đang nói từ các chương trình khác lồng ghép vào các sản phẩm của họ".

Theo Quyền Linh, anh đang thu thập tất cả mọi bằng chứng liên quan để đưa ra pháp luật. Trước đó, Cát Tường, Trấn Thành cũng cho biết bị giả mạo tài khoản Facebook để quảng cáo cho nhiều sản phẩm.

Dù lên tiếng kêu oan nhưng hầu hết khán giả đều không mấy tin tưởng sự "oan khuất" này. Bởi đây không phải lần đầu nghệ sĩ Việt bị chỉ trích vì quảng cáo cho hàng kém chất lượng. NSND Hồng Vân từng xin lỗi khán giả khi quảng cáo viên sủi Shioka. Quyền Linh cũng xin lỗi vì quảng cáo thực phẩm chức năng mà anh cho rằng có tác dụng hỗ trợ điều trị tận gốc tế bào ung thư.

Trên các trang mạng xã hội hiện nay như Facebook, YouTube, TikTok…, khán giả thường xuyên bị nhồi nhét những quảng cáo từ thuốc chữa bệnh tiểu đường, đau nhức xương khớp cho đến các loại thực phẩm chức năng nhiều công dụng của các nghệ sĩ nổi tiếng. NSƯT Cát Tường, Quyền Linh, Thanh Thảo quảng cáo về công dụng của một loại sữa có thể chữa đau xương khớp, tê bì chân tay. Nhiều nghệ sĩ khác cũng tham gia quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Nhiều người tự nhận mình có bệnh và uống xong thuốc thì khỏi bệnh.

Công chúng từng thất vọng khi thấy nghệ sĩ Vân Dung đã quảng cáo thuốc bằng giấy khám bệnh giả. Đoạn quảng cáo được nữ nghệ sĩ hài đất Bắc đăng tải trên chính trang cá nhân của mình. Nữ nghệ sĩ còn đưa giấy xác nhận có ghi tên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về phía ống kính để tăng độ thuyết phục. Tuy nhiên, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết mẫu bệnh án mà Vân Dung đưa ra là không chính xác. Ngoài ra, bệnh viện này cũng khẳng định vị bác sĩ trong giấy khám hay phòng 225 đều không tồn tại.

Hình ảnh NSƯT Cát Tường quảng cáo sữa trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Đừng bán rẻ hình ảnh, danh dự!

Không chỉ quảng cáo lố, thổi phồng giá trị thật của sản phẩm tiêu dùng, nhiều nghệ sĩ còn vô tư làm quảng cáo cả thuốc chữa bệnh mạn tính, tiền ảo, nơi xem bói tử vi, đồ phong thủy…

Nhiều trường hợp khác như Nam Thư, Kiều Minh Tuấn, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm… đều đăng các bài có nội dung giống nhau để quảng cáo cho loại tiền ảo trên trang Facebook. Ngay sau loạt bài được đăng những người am hiểu về tiền ảo (tiền điện tử) đã lên tiếng, cho rằng các nghệ sĩ không am hiểu về các loại tiền này, chỉ đăng bài để nhận tiền quảng cáo và điều này có thể gây thiệt hại cho người dân, nếu họ làm theo thông tin do các nghệ sĩ đăng tải.

Sau khi bị chỉ trích, hầu hết đã xóa bài. Nam Thư sau đó lên tiếng xin lỗi công chúng. Cô cho biết: "Tiền ảo đang là vấn đề nhạy cảm, chưa được chấp nhận tại Việt Nam. Nên nội dung trên fanpage của Nam Thư đăng tải ngày 11-5-2021 là hoàn toàn sai. Nam Thư chân thành gửi lời xin lỗi". Chỉ có Nam Thư là có lời xin lỗi công khai, những nghệ sĩ khác chỉ xóa bỏ bài đăng về tiền ảo trên trang Facebook cá nhân của mình, mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, như không hề có chuyện gì xảy ra.

Nghệ sĩ Việt còn quảng cáo cho cả việc xem bói tử vi (Ảnh chụp màn hình)

Không ít nghệ sĩ Việt còn quảng cáo cho cả việc xem bói tử vi với nhận định: "chấm tử vi "chuẩn", "đúng hết hồn". Tuy nhiên, tất cả đều không đúng sự thật. "Thầy chấm tử vi" thực chất là chủ các shop bán đồ phong thủy và kiếm tiền bằng việc bán vật phẩm.

Một quảng cáo xem bói tử vi của nghệ sĩ Việt (Ảnh chụp màn hình)

Tình trạng các gương mặt nổi tiếng nhận tiền từ các nhãn hàng để đăng tải nội dung quảng cáo trên Facebook cá nhân là điều không hiếm gặp, nhưng điều đáng nói là khi các nội dung quảng cáo này bị dân mạng phát hiện phản ánh là quảng cáo không đúng sự thật, họ thường âm thầm xóa các bài viết đã đăng. Động thái này khiến dư luận bức xúc và cho đó là hành động thiếu trách nhiệm, chỉ biết nhận tiền để đăng bài quảng cáo mà không nghĩ đến hậu quả có thể gây ra.

Ý kiến của nhiều khán giả tựu trung thế này: "Đã là người của công chúng, các nghệ sĩ cần có ý thức trách nhiệm trước niềm tin của dư luận. Đừng bán rẻ hình ảnh, lòng tin và cả danh dự của mình".

Bất bình trước tình trạng quảng cáo bát nháo của một số nghệ sĩ, cộng đồng mạng đã chế giễu bằng một bài vè: “Thoát vị đĩa đệm thì gặp Quyền Linh. U xơ trong mình, đến Hồng Vân gấp. Vai gáy tê thấp, thì gặp Cát Tường. Nếu bị tiểu đường, Quang Tèo chữa khỏi. Đột quỵ đừng đợi, gặp ngay Trấn Thành. Quang Thắng chữa nhanh, dạ dày trào ngược. Nếu không chữa được, lại gặp Quyền Linh”.