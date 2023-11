Triển lãm "Xuôi dòng sông Thu" do họa sĩ Ngô Trần Vũ khởi xướng. Đây là một trong những triển lãm do Quỹ "Gieo nhà gặt nhà" thực hiện với số lượng họa sĩ tham gia rất lớn và chất lượng tác phẩm uy tín nhiều năm qua.



.PHÓNG VIÊN: Anh có thể giới thiệu rõ hơn về triển lãm "Xuôi dòng sông Thu" lần này?

Họa sĩ Ngô Trần Vũ (Ảnh do nhân vật cung cấp)

- Họa sĩ NGÔ TRẦN VŨ: Mục tiêu của chương trình là quyên góp được 500 triệu đồng từ tiền bán tranh, tương đương 50% giá trị tác phẩm, để xây 10 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế. Thành lập từ năm 2018 do tôi khởi xướng, đến nay Quỹ "Gieo nhà gặt nhà" đã quyên góp hơn 3 tỉ đồng, hỗ trợ xây hơn 60 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế (kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/căn).

Đại diện Quỹ “Gieo nhà gặt nhà” trao nhà cho người nghèo miền Trung

Tham gia triển lãm có giám tuyển Ngô Kim Khôi và 21 họa sĩ 3 miền Bắc - Trung - Nam, gồm: Lê Kinh Tài, Bùi Tiến Tuấn, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Đinh Ngọc Thắng, Đoàn Quốc, Hồng Quân, Nguyễn Minh Tâm, Huỳnh Bảo, Lâm Nguyệt Hà, Phan Niệm, Trần Thảo Hiền, Võ Thành Thân, Bùi Văn Tuất, Cao Thục, Doãn Hoàng Lâm, Mai Xuân Oanh, Hùng Rô, Lê Đức Tùng, Ngụy Đình Hà, Nguyễn Văn Đức, Vũ Thái Bình. Với đa dạng phong cách, các họa sĩ mang đến nhiều tác phẩm tạo nên một cuộc thưởng lãm trực tuyến đầy sắc màu.

.Sau 3 ngày mở cửa bán tranh gây quỹ, hiện khoản quyên góp có đạt mức mong đợi không, thưa anh?

- Sau 3 ngày mở bán, hiện chúng tôi mới bán được 3 bức tranh với số tiền 70 triệu đồng. Doanh thu này khá nhỏ so với những gì chúng tôi mong đợi nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng trong giai đoạn khó khăn này, nhiều nhà sưu tập cũng ngần ngại mua tranh.

Vì triển lãm cũng chỉ diễn ra trong 7 ngày nên cũng thật khó để đoán được tình hình bán tranh lần này. Với tư cách là người tổ chức triển lãm, tôi không bị áp lực dù khoản quyên góp chưa đạt được mục tiêu đề ra. Có được bao nhiêu tôi sẽ làm bấy nhiêu như cái cách trước nay mà tôi vẫn làm.

Cách đây 5 năm, khi tổ chức triển lãm, tôi đã có ý nguyện trích một phần doanh thu từ triển lãm để xây nhà cho người nghèo. Lúc đó, mỗi căn nhà tôi xây có mức 30 triệu đồng. Nhưng sau này, chúng tôi quyết định nâng từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/căn.

Năm 2021, chúng tôi quyên góp được hơn 1 tỉ đồng để thực hiện việc xây nhà cho người nghèo. Là người tổ chức chương trình, tôi cũng hiểu mọi thứ phải tùy vào tình hình. Trong giai đoạn này, mọi thứ còn quá khó khăn nên năm nay làm được ít thì sẽ cố gắng năm sau làm được nhiều nhà hơn cho người nghèo.

.Tại sao là triển lãm trực tuyến, không phải triển lãm trực tiếp như thường thấy?

- Triển lãm khai mạc từ ngày 2 đến 9-11, kéo dài trong 7 ngày, các tác phẩm sẽ đồng loạt được đăng tải trên website www.xuoidongsongthu.com, Facebook của nhóm Vietnam Art Space, All about Art and Artists và trang cá nhân của tôi, họa sĩ Ngô Trần Vũ.

Mỗi loại hình triển lãm sẽ có những ưu thế khác nhau. Vì mục đích của triển lãm là quyên góp để xây nhà cho người nghèo nên việc hạn chế tối đa kinh phí phải chi trả cho hoạt động tổ chức cũng là vấn đề cần quan tâm. Ai cũng hiểu việc bảo quản tranh rất khó nên nếu triển lãm trực tiếp, chi phí gửi tranh đến phòng triển lãm rồi phải trả về họa sĩ nếu không bán được là một khoản phí không nhỏ.

Thế nên, triển lãm trực tuyến là giải pháp tối ưu. Hơn nữa, nhóm họa sĩ chúng tôi trên nền tảng mạng xã hội có khoảng hơn 100.000 thành viên và nhờ điều đó, sự lan tỏa của triển lãm là rất lớn.

.Điều gặt hái được từ triển lãm trực tuyến vì mục đích thiện nguyện ngoài doanh thu là gì?

- Là khát vọng quảng bá tranh Việt đến gần hơn với công chúng. Ai cũng biết rằng thị trường tranh (đặc biệt là tranh đương đại) của Việt Nam còn khá nhỏ bé và lượng người quan tâm đến tranh đương đại Việt cũng không nhiều. Thị trường tranh Việt hiện chia thành hai nhóm: một là tranh thời chiến tranh Đông Dương và một là tranh đương đại.

Trong thời buổi này, nhà sưu tập không thể xem nhẹ những rủi ro để đầu tư vào tranh đương đại dù tranh đương đại có giá rẻ. Trong khi đó, thị trường mua bán tranh thời Đông Dương kháng chiến thì lại diễn ra cực kỳ sôi nổi dù giá tranh ở mức "khủng". Điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi nhà đầu tư, nhà sưu tập cần nhắm đến độ an toàn tuyệt đối cho công việc kinh doanh của họ.

Chính vì vậy, việc tổ chức triển lãm tranh vì mục đích thiện nguyện không chỉ là việc quyên góp để giúp người nghèo mà còn là cách để giới thiệu tác phẩm của họa sĩ đương đại đến gần hơn với công chúng và cũng là cơ hội để công chúng thẩm định, đánh giá chất lượng của các tác phẩm hội họa đương đại.

.Điều mà anh thấy thành công nhất khi khởi xướng "Xuôi dòng sông Thu 2023" là gì?

- Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng khao khát được cống hiến. Ban đầu là cho sở thích của mình và sau đó là cộng đồng. Tôi may mắn khi được là một họa sĩ, được làm nghệ thuật đúng sở thích. Và tôi nghĩ nếu làm nghệ thuật đi cùng với thiện nguyện, thì đó là điều rất tuyệt vời. Tôi chỉ đang cố gắng thực hiện giấc mơ của mình.

Giám tuyển của triển lãm “Xuôi dòng sông Thu 2023” - họa sĩ Ngô Kim Khôi - cho rằng đây là một trong những lần mà công việc giám tuyển của ông nhẹ nhàng như thể chẳng cần phải làm gì, dù đây là một triển lãm lớn. Bởi lẽ, các họa sĩ đều đã chọn những tác phẩm tuyệt vời nhất của mình để gửi đến triển lãm. Tuy nhiên, điều khiến ông thấy xúc động nhất chính là tấm lòng của các họa sĩ khi được ngỏ lời đóng góp doanh thu bán tranh để giúp người nghèo. Có người đóng góp 50% và cũng có người đóng góp 100% số tiền bán tranh cho hoạt động thiện nguyện này.