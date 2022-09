Ngô Kiến Huy

The masked singer (Ca sĩ mặt nạ) đang là chương trình dẫn đầu tỉ lệ yêu thích của khán giả những ngày gần đây bởi sự gay cấn và mới lạ về format dàn dựng. Một trong những nhân tố luôn được khán giả đón nhận nồng nhiệt là MC của chương trình, ca sĩ Ngô Kiến Huy. 3 lần đoạt giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức, ở hạng mục "Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất", việc Ngô Kiến Huy là nhân vật được chọn trong nhiều chương trình là điều dễ hiểu. Nếu trước đây, ca sĩ Ngô Kiến Huy được chọn là người dẫn chương trình bởi sự mới lạ thì nay cái tên Ngô Kiến Huy là sự bảo chứng. Anh tham gia chương trình The masked singer lần này cũng không ngoại lệ.



Điều đặc biệt thu hút khán giả lần này chính là sự chỉn chu, thậm chí "bóng bẩy" của Ngô Kiến Huy ở mỗi tập phát sóng. Anh xây dựng hình ảnh bản thân là thỏ trong những tập phát sóng của The Marked Singer Việt Nam. Qua 10 tập phát sóng, có lúc Ngô Kiến Huy vào hình tượng một con thỏ hiphop đậm chất đường phố, lúc thì ma mị với thỏ Vampire, lúc là ông trùm của phim Squid Game, khi là thỏ quân đội, khi là thỏ phi hành gia, lúc thì dễ thương gần gũi và tinh nghịch với chú thỏ học đường….

Anh muốn tri ân niềm tin khán giả dành cho mình

Nói về điều này, Ngô Kiến Huy khẳng định: "Đây là lần đầu tiên tôi chơi lớn đến vậy. Tính đến hiện tại, tôi đã chi khoảng 500 triệu đồng cho diện mạo của mình ở chương trình. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng, cách tốt nhất để tri ân khán giả yêu thương mình là nâng tầm bản thân mỗi ngày bằng tri thức, bằng sự tử tế với nghề nghiệp với niềm đam mê bất tận, không vụ lợi. Nhưng nay, tôi hiểu, điều đó còn chưa đủ. Bởi ngoài việc phải nâng cao tri thức, việc chau chuốt cho diện mạo cũng là cách tôn trọng niềm tin, sự yêu mến của khán giả dành cho mình".

Theo Ngô Kiến Huy, một diện mạo xuề xòa sẽ khiến khán giả thấy chán, thậm chí ghét. Vì vậy, nếu trước đây, anh giao khoán hình ảnh của mình cho stylish thì nay, anh tham gia cùng ê-kíp để tìm ra một giao diện phù hợp nhất, chỉn chu nhất và có ý nghĩa nhất.

Một Ngô Kiến Huy khác biệt và nghiêm túc

Sau nhiều năm chinh chiến ở lĩnh vực MC, Ngô Kiến Huy cũng nhận ra rằng đôi khi chỉ là cho đúng yêu cầu của format chương trình cũng chính là sự xuề xòa đáng lên án. Bởi lẽ, mọi sự đầu tư đều thể hiện sự nghiêm túc của bản thân với công việc. Và Ngô Kiến Huy muốn thay đổi điều đó ở bản thân mình. Mỗi tập lên sóng cùng The Masked Singer, anh không chỉ tỉ mỉ với những bộ trang phục mà còn tìm cho bằng được những chiếc mặt nạ phù hợp. Bởi với Ngô Kiến Huy, vị trí host của chương trình chính là biểu tượng, là hiện thân, là sắc màu của chương trình. Vậy nên, những chiếc mặt nạ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong The Masked Singer Việt Nam.

"3 lần được nhận giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức, với tôi, đó là những trải nghiệm cuộc đời vô giá. Lẽ đó, khi quyết định làm điều gì, tôi luôn nghĩ đến niềm tin mà mọi người dành cho mình. Trên con đường nghệ thuật của mình, tôi sẽ chỉ hướng đến mục tiêu ban tổ chức giải Mai Vàng, khán giả sẽ không phải thất vọng về mình" - Ngô Kiến Huy nói.

Ngô Kiến Huy là nhân tố được yêu thích nhất tại chương trình hot nhất hiện nay The masked singer

Với tất cả sự đầu tư đó, Ngô Kiến Huy mong muốn bản thân là một biểu tượng đáng nhớ khi khán giả nhắc về The Masked Singer Việt Nam, cùng với những điều đáng nhớ khác. Quả thật, sau 10 tập phát sóng, khán giả đã nhớ như in hình ảnh chàng thỏ đầy thú vị bởi sự dí dỏm, sự hiểu biết cùng tâm huyết dành cho chương trình.

Ngô Kiến Huy chia sẻ: "Tôi vui vì mình thể hiện được định hướng nghệ sĩ đa năng trong The masked Singer Việt Nam. Sắc màu, có thể biến hoá nhiều lĩnh vực, nhiều phong cách và mang trong mình năng lượng đặc biệt. Vừa để không phụ sự kì vọng của nhà sản xuất, vừa góp 1 phần ghi dấu cho show hoành tráng. Số tiền đầu tư cho thấy quyết tâm nâng vị thế cho nghề MC chứ không phải chính tôi, chính MC cũng có cần đầu tư, cần điểm nhấn cần trending cần câu chuyện...".