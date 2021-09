Tác phẩm "Together we heal, together we rise" của Lưu Hoàng Kiếm

Cuộc thi được các nhà chuyên môn nhận xét đã lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về tình đoàn kết, ý chí kiên cường, mạnh mẽ trong thời điểm đặc biệt này.

Được phát động từ giữa tháng 6-2021, cuộc thi đã nhận được 50 bài dự thi của các thí sinh, trong đó có rất nhiều bạn đang sinh sống tại những khu vực có dịch bệnh diễn biễn phức tạp ở phía Nam, đặc biệt là TP HCM. Tất cả các tác phẩm đều mang đến thông điệp về niềm tin dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm được khống chế để cuộc sống người dân lại trở về bình thường.

Tác phẩm "Hy vọng" - tác giả Nguyễn Trung Kiên

Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan chia sẻ: "Tôi rất cảm động khi chiêm ngưỡng những tác phẩm thiết kế độc đáo mang đầy xúc cảm, cá tính riêng của các thí sinh. Mặc dù chúng ta đang phải trải qua giai đoạn rất khó khăn, nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng cùng với nhau, chúng ta có thể vượt qua những khó khăn này. Hãy cùng nhau mạnh mẽ lên!"

Giải Đặc biệt trị giá 40.000.000 đồng được trao cho bạn Lưu Hoàng Kiếm với tác phẩm "Together we heal, together we rise" (tạm dịch: Cùng nhau sẻ chia, cùng nhau chiến thắng).

Tác phẩm "Cùng nhau khỏe và an toàn" - tác giả Lê Phương Anh

Tác giả Lưu Hoàng Kiếm hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM chia sẻ, "Tôi rất bất ngờ và phấn khởi khi nhận giải thưởng này. Cảm ơn cuộc thi đã cho tôi cơ hội lan tỏa thông điệp tích cực động viên mọi người chống dịch Covid-19 bằng sự sáng tạo và khả năng thiết kế của mình. Dịch bệnh khiến không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng tất cả không mất hy vọng mà cùng nỗ lực vượt qua trở ngại này để chung sức đẩy lùi dịch bệnh".

Tác phẩm "Thế giới đoàn kết chống Covid" của tác giả Trần Lê Thuần (TP HCM)

Ban tổ chức đã trao các giải:

- Giải Nhất: tác giả Trần Hoàng Huy (TP HCM) với tác phẩm "Victory over covid-19" (tạm dịch: "Chiến thắng covid-19"); Giải Nhì: tác giả Trần Lê Thuần (TP HCM) với tác phẩm "Thế giới đoàn kết chống Covid", Giải Ba: tác giả Tạ Thăng Long với tác phẩm "Đồng lòng chiến thắng Covid-19", 2 Giải Tài năng: tác giả Nguyễn Trung Kiên với tác phẩm "Hy vọng" và tác giả Lê Phương Anh với tác phẩm "Stay strong, stay safe together" (tạm dịch: "Cùng nhau khỏe và an toàn").