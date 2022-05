Mickey Gilley, ngôi sao nhạc đồng quê Mỹ, qua đời ngày 7-5 tại TP Branson, bang Missouri – Mỹ, hưởng thọ 86 tuổi. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố chi tiết.



Thông tin Mickey Gilley qua đời được công bố trên trang Facebook của ông. Sau đó, một nhân viên tại Nhà hát Mickey Gilley ở Branson xác nhận ngôi sao này qua đời nhưng cũng chưa nói rõ nguyên nhân tử vong.

Mickey Gilley có anh em họ đều là những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật: Jerry Lee Lewis, Carl McVoy, Jimmy Swaggart. Vì thế, ông tiếp cận với âm nhạc khá sớm.

Sau khi anh họ Jerry Lee Lewis thành công, Mickey Gilley mang âm nhạc của mình giới thiệu với các nhà sản xuất và tạo được chú ý.

Mickey Gilley qua đời ở tuổi 86

Ông ra mắt album đầu tiên năm 1967 và sau đó có một bài hát đình đám "Now I can live again". Năm 1970, ông mở hộp đêm đầu tiên của mình ở Texas, mang tên Gilley's Club.

Hộp đêm này truyền cảm hứng cho bộ phim nổi tiếng "Urban Cowboy" có sự tham gia của John Travolta. Ông tham gia hát hai ca khúc trong phim là "Here comes the hurt again", "Stand by me" cũng vô cùng thành công.

Khi trào lưu "Urban Cowboy" lụi tàn, Mickey Gilley cũng đã trở thành ngôi sao và có trong tay nhiều ca khúc đình đám: "Room full of roses", "Don't the girls all get prettier at closing time", "True love ways", "You don't know me"…

Vì những đóng góp của mình cho ngành công nghiệp ghi âm, Mickey Gilley đã có một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ông còn xây nhà hát tại quê nhà, góp phần phát triển nhạc đồng quê.