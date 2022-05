Nữ diễn viên Tần Di qua đời tại một bệnh viện ở Thượng Hải vào 4 giờ 8 phút ngày 9-5. Bà vừa đón sinh nhật tuổi 100 vào tháng 2. Những năm tháng cuối đời, Tần Di thường sống trong bệnh viện do tuổi cao, sức yếu.

Nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc khi nghe tin nữ diễn viên Tần Di qua đời.

Nữ diễn viên Tần Di qua đời tuổi 100

Bà là biểu tượng nhan sắc một thời của làng giải trí Trung Quốc

Nhan sắc Tần Di thời trẻ

Tần Di được ngợi khen bởi vẻ đẹp trang nhã, bà tham gia hàng loạt vở kịch trong buổi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Sau thế chiến 2, bà quay về Thượng Hải, tham gia phim "The Loyal Family" và đây là vai diễn điện ảnh đầu tay của bà. Sau đó, bà tham gia hàng loạt phim khác: "Railway Guerrillas", "Woman Basketball Player No. 5", "Lin Zexu", "Song of the Youth",… Tên tuổi của bà vang dội trên màn ảnh Trung Quốc trong suốt những năm 1950 - 1960.

Sau này, khi tuổi đã cao, bà vẫn tham gia một số phim điện ảnh khi nhận được lời mời: "Những phụ nữ đó", "Yêu miêu truyện", "Dương Quý Phi"…

Tần Di từng nhận nhiều giải thưởng, trong đó có giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của Kim Ưng 1983 - năm đầu tiên tổ chức.

Không chỉ được ngợi ca với những đóng góp trong sự nghiệp điện ảnh trải dài qua nhiều năm tháng, Tần Di còn là một biểu tượng của tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.

Là một hồng nhan nhưng cuộc đời của Tần Di gặp lắm thăng trầm. Bà kết hôn sớm cùng một diễn viên nhưng lại gặp phải người nghiện rượu và bạo hành. Tần Di ly hôn dù đã có một con gái.

Năm 1947, bà kết hôn lần hai với nam diễn viên Kim Diễm, có thêm con trai Kim Tiệp nhưng về sau con trai bà bị chứng tâm thần phân liệt, không thể sống độc lập.

Tần Di có nhiều đóng góp trong làng phim Trung Quốc

Bà và con trai

Bức tranh của con trai Tần Di được Arnold Schwarzenegger mua

Cuộc đời tiếp tục thử thách Tần Di khi bà mắc bệnh ung thư đại trực tràng, phải phẫu thuật. Cùng thời điểm, chồng bà là Kim Diễm bị bệnh liệt giường. Bà phải chăm sóc chồng con vừa phải gồng gánh kinh tế cả nhà. Chồng và con trai bà đều lần lượt qua đời.

Dù bị bệnh, Kim Tiệp có tài năng vẽ tranh. Tại một cuộc đấu giá từ thiện năm 2002 ở Thượng Hải, Arnold Schwarzenegger đã mua một trong những bức tranh của Kim Tiệp với giá 25.000 USD. Nam diễn viên này đã ca ngợi Tần Di vì sự tận tâm của bà dành cho con trai mình. Tần Di đã tiết kiệm 200.000 nhân dân tệ để chăm sóc con trai, nhưng khi Kim Tiệp qua đời năm 2007, bà đã quyên hết toàn bộ số tiền cho các nạn nhân động đất ở Tứ Xuyên vào năm 2008.