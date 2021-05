Thượng tá - NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân, cho biết do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhà hát quyết định dời lịch diễn vở kịch "Vẫn sống" tại TP HCM và các tỉnh, thành trong cả nước vào thời gian thích hợp.

Các nghệ sĩ Nhà hát Công an Nhân dân luôn tạo dấu ấn đẹp trong các vở diễn về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân

"Chúng tôi sẽ thông báo thời gian biểu diễn sau. Vé mà quý khán giả đã mua còn nguyên giá trị và được sử dụng vào buổi biểu diễn trong thời gian tới. Trân trọng thông báo và kính mong quý khán giả thông cảm, chia sẻ, cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh" - bà Hiền nói.



Khán giả TP HCM chờ xem những tác phẩm về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân

Vở kịch "Vẫn sống" do NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền chỉ đạo nghệ thuật; đạo diễn - NSND Lê Hùng dàn dựng theo kịch bản của đại tá Phạm Văn Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân; họa sĩ Minh Tuấn thiết kế sân khấu.

Họa sĩ Minh Tuấn thiết kế sân khấu vở "Vẫn sống"

Đây là tác phẩm đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ công an" lần IV năm 2020 do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức.

Nội dung vở diễn xoay quanh trung tá Nguyễn Văn Quang, một trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, khi ông tham gia một chuyên án lớn.

Theo kế hoạch, Nhà hát Công an Nhân dân sẽ biểu diễn vở "Vẫn sống" tại tỉnh Bắc Ninh (26- 5), Vĩnh Phúc (28-5), Hà Nội (30-5), Bình Định (3-6), Khánh Hòa (4-6), Lâm Đồng (5-6), Bà Rịa - Vũng Tàu (7-6), Bình Phước (8-6), TP HCM (10-6)…

Ngoài ra, Nhà hát Công an Nhân dân cũng tạm hoãn diễn vở "Con đò của mẹ" vào tối 31-5 tại rạp Hồng Hà (Hà Nội).