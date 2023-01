Nhà thơ Tuấn Sông Thu (giữa) cùng ca sĩ Quang Lê và Hà Thanh Xuân

"Xuân và tình yêu" là chương trình biểu diễn phục vụ bà con đầu năm mới, sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 26-1 (mùng 5 tết) tại Trung tâm TDTT huyện Duy Xuyên (Sân vận động Chợ Chùa), thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.



Nhà thơ Tuấn Sông Thu (trưởng ban tổ chức) chia sẻ chương trình vừa mang ý nghĩa phục vụ bà con vừa là cách để kết nối Hội đồng hương Duy Xuyên tại TP HCM với bà con quê nhà. "Là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Duy Xuyên và đi theo con đường âm nhạc, tôi luôn mong muốn mang những sản phẩm âm nhạc quay về phục vụ chính quê hương mình. Chương trình Xuân và tình yêu chào xuân Quý Mão hi vọng sẽ là món quà ý nghĩa gửi đến bà con những ngày đầu năm với ước mong một năm mới an lành" - nhà thơ Tuấn Sông Thu chia sẻ.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài PT&TH Quảng Nam; với sự tham gia của các ca sĩ: Quang Lê, Tố My, Hà Vân, Quốc Đại, Hồ Quang, Phương Phương, Bích Ly, Trần Minh Dũng, Nguyên Trung, Jack Long…

Ca sĩ Phương Anh vừa thắng giải Mai Vàng lần thứ 28-2022, cũng thường thể hiện ca khúc của nhà thơ Tuấn Sông Thu

Nhà thơ Tuấn Sông Thu được biết đến qua những ca khúc mà anh viết lời như: Quà xuân cho mẹ, Tìm về câu hát mẹ ru, Một thời áo trắng, Gót hồng thư sinh, Ta về Duy Xuyên, Ký ức quê hương, Thương xót miền Trung… do nhiều ca sĩ dòng nhạc trữ tình thể hiện: Quang Lê, Vân Khánh, Tố My, Mai Thiên Vân, Hà Thanh Xuân, Hà Vân, Phương Anh, Tuấn Nghĩa... Những sáng tác của ông với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, lời ca giản dị đã chạm đến tâm tư tình cảm của đông đảo người nghe nhạc. Thời gian gần đây nhiều ca sĩ nhạc trữ tình như: Quang Lê, Ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân, đã thể hiện thành công nhiều ca khúc do doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn viết lời.