Tạm rời phong cách huyền ảo quen thuộc, "Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín" là câu chuyện chân thực về cuộc tình của một chàng nông thôn trốn lính lên thành phố rồi đem lòng yêu một cô bé ở vùng ven phố thị trong cuộc chiến khốc liệt. Vượt lên trên những cái tôi trữ tình là câu chuyện về số phận của quốc gia.



Tiểu thuyết “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” của nhà văn Nguyễn Một

Nhà văn Nguyễn Một (SN 1964) là tác giả của gần 20 đầu sách đa dạng thể tài: truyện ngắn, truyện vừa, bút ký, tản văn, tiểu thuyết. Truyện ngắn "Trước mặt là dòng sông" từng được đạo diễn Khải Hưng chuyển thể thành phim truyền hình. Tiểu thuyết "Đất trời vần vũ" đoạt giải C cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn 2010, được dịch và đưa vào thư viện Quốc hội Mỹ với nhan đề "Heaven and Earth in Tumult".