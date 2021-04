Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng bạn đọc trong buổi giao lưu

Buổi ký tặng diễn ra với sự tham gia của đông đảo người yêu thích nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, với mọi lứa tuổi từ các em thiếu nhi đến những bạn đọc lớn tuổi. Giao lưu và trò chuyện cùng với bạn đọc, Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ nhiều câu chuyện đáng nhớ xung quanh quá trình sáng tác.

"Có những lúc tôi viết được chừng vài mươi trang thì lại hết cảm hứng nên chỉ dành gác lại rồi bắt đầu viết một câu chuyện khác. Câu chuyện nào chạm được "công tắc" cảm hứng trong tâm hồn thì câu chuyện đó sẽ hoàn thành trước" – nhà văn đã chia sẻ.

Có độc giả lớn tuổi cũng đến tham gia và xin chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Trong 10 năm qua, tác phẩm "Đảo Mộng Mơ" đã được đông đảo bạn đọc yêu thích và đón nhận bằng chứng là đã 30 lần tái bản vẫn thu hút nhiều người tìm đến các nhà sách để hỏi mua. Và để đánh dấu cột mốc đặc biệt này, tác phẩm "Đảo Mộng Mơ" với ấn bản kỷ niệm được phát hành và giới thiệu thông qua buổi ký tặng.

Tác phẩm "Đảo mộng mơ"

Phiên bản đặc biệt này (do NXB Đông A thực hiện) được thiết kế rất công phu tạo nên diện mạo hoàn toàn mới bắt mắt người đọc. Sách được làm bìa cứng có bìa áo và đai sách, in ấn trên chất liệu ngoại nhập, một số minh họa được in màu, tặng kèm 4 tấm postcards và 1 bookmark. Đặc biệt, buổi ký tặng còn dành 106 ấn bản giới hạn được làm bằng thủ công để tặng cho những bạn đọc may mắn.

Bạn đọc trẻ đã đến tham dự buổi giao lưu với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nhìn lại hành trình ra mắt, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết buổi ký tặng hôm nay mang nhiều cảm xúc, điều này mang lại cho tác phẩm "Đảo Mộng Mơ" và cả quá trình hoạt động văn chương nghệ thuật của ông năng lượng tích cực. Hơn thế nữa, nhà văn bật mí ông đang ấp ủ nhiều ý tưởng cho các tác phẩm sắp tới và hy vọng rằng bạn đọc gần xa sẽ tiếp tục ủng hộ và đón nhận những đứa con tinh thần của ông.