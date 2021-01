Nhạc sĩ Hoàng Tâm

Nhạc sĩ Hoàng Tâm là thành viên trụ cột của CLB Sân khấu Lạc Long Quân, đơn vị xã hội hóa trực thuộc sự quản lý của Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM. Hiện anh đang công tác với vai trò Trainer tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán TP HCM. Hơn 10 năm gắn với sân khấu này, anh đã thể hiện tài năng qua nhiều vai trò khác nhau: Diễn viên, người dẫn chương trình, hoạt náo viên, đạo diễn và sáng tác ca khúc.

"Tôi bắt đầu tìm tòi học hỏi và có những sáng tác đầu tiên từ những năm học cấp 3. Sáng tác chính thức được sử dụng là ca khúc "Hùng ca Lạc Long Quân" và "Điều cha mẹ muốn nói" được viết vào những năm đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Những sáng tác sau này gồm có: "Tuổi thơ trong tôi", "I’ll be your man", "We are family"... theo các phong cách chủ đạo là Pop, ballad, R&B 4" – nhạc sĩ Hoàng Tâm chia sẻ.

Nhạc sĩ Hoàng Tâm (thứ tư từ phải sang) và các diễn viên của CLB Sân khấu Lạc Long Quân Ảnh: Trung Tính

Anh từng thành lập nhóm SIU Band biểu diễn nhiều tiết mục tại Nhà hát Truyền hình HTV. Nói về ca khúc "Ngọn cờ giương cao trước biển", nhạc sĩ Hoàng Tâm bộc bạch: "Tôi sáng tác ca khúc này với niềm tin sẽ đóng góp một phần vào chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" rất ý nghĩa của báo Người Lao Động. Tôi hy vọng sẽ góp phần mang lại cho chương trình thêm sức mạnh, tạo thêm sức lan tỏa rộng lớn giúp người dân Việt Nam cùng hướng về mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu. Tôi thật sự cảm thấy vinh dự vì ca khúc được lựa chọn để trở thành tiết mục trong Lễ trao giải Mai Vàng lần 26. Tôi mong đây sẽ là dịp để tinh thần của ca khúc và chương trình được thành công vang dội".

Nhóm hát Ayor

Đối với nhóm hát Ayor, theo lời ca sĩ Minh Sang – trưởng nhóm, "gần 400 ngàn lá cờ Tổ quốc được trao đến ngư dân trên mọi miền đất nước, như lời ca khúc "nơi có cờ là nơi quê hương", đã thật sự làm cho chúng tôi tự hào khi thể hiện ca khúc này. Nhạc sĩ Thanh Liêm đã hòa âm phối khí rất hào hùng, tạo được cảm xúc và sức mạnh của tinh thần ái quốc trong mỗi trái tim người Việt. Nhóm chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi được mời tham gia chương trình Lễ trao giải Mai Vàng lần 26 - 2020. Chúc các nghệ sĩ, ca sĩ đồng nghiệp được vào vòng bầu chọn năm nay sẽ có thêm nhiều vai diễn, ca khúc, sáng tác hay, đáp ứng nguyện vọng của công chúng về sự đổi mới từng ngày của vườn hoa nghệ thuật".