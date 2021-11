NSND - nhạc sĩ - Đại tá Nguyễn Tiến

NSND nhạc sĩ Nguyễn Tiến là một trong những nhạc sĩ sáng tác khai thác chất liệu dân gian rất tài tình, đặc biệt là chất liệu dân gian đồng bằng Bắc bộ. Ca khúc của ông được công chúng yêu mến như: "Hoa cau vườn trầu", "Nhớ đêm giã bạn", "Chiều xứ Lạng"… NS Hồng Nga thường kể những lần lưu diễn các nước ở châu Âu và Mỹ, bà được khán giả yêu cầu hát bài "Hoa cau vườn trầu". "Bà con kiều bào xa quê, nhất là những người ở miền Bắc rất thích ca khúc này" – NS Hồng Nga nói.



Trong các sáng tác của ông, từ giai điệu đến ca từ mang đậm hồn quê, tình yêu quê hương, đất nước.

Ông sinh năm 1953 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Nam Định. Cha ông là nghệ sĩ đàn bầu Nguyễn Tiếu. Ông hai lần được biểu diễn đàn bầu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 10 tuổi và 13 tuổi. Ông tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Quân đội và công tác tại Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội). Trước khi về hưu, ông đảm nhận vị trí Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Năm 1963, nhạc sĩ Nguyễn Tiến cùng đội văn nghệ thiếu nhi Vàng Anh đàn và hát cho Bác Hồ nghe khi Người về Thăm TP Nam Định. NSND Nguyễn Tiến ngôi trong lòng Bác Hồ

Ông được mệnh danh là "Tiến bầu". Trong suốt sự nghiệp, ông 18 lần đoạt Huy chương vàng trong nước và quốc tế cho các tiết mục trình diễn đàn bầu. Năm 2012, ông được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân với vai trò nghệ sĩ đàn bầu, đạo diễn, chỉ huy âm nhạc.

Về lĩnh vực sáng tác, ông là tác giả của nhiều ca khúc được công chúng mến mộ như: "Phú nước non", "Chiều mưa Hà Nội", "Chiều xứ Lạng", "Nhớ đêm giã bạn", "Hồn Việt", "Chuyện tình lá diêu bông", "Hoa cỏ may", "Nam Định mình ơi", "Dời đô"... Năm 2012, ông được phong tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật dành cho cụm ca khúc: "Hoa cau vườn trầu", "Phú nước non", "Chiều mưa Hà Nội", "Chiều xứ Lạng", "Nhớ đêm giã bạn" và khí nhạc "Ngũ quả mừng xuân", "Hồn Việt".

Ông bị các chứng bệnh của tuổi già, hai năm qua thường xuyên phải nhập viện điều trị.