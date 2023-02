NSƯT Tú Sương và NS Nhã Thy nhận quà đầu năm của Nhà hát Trần Hữu Trang

Sáng 6-2, tại hội nghị đầu năm do Nhà hát Trần Hữu Trang tổ chức, NSƯT Tú Sương đã bày tỏ lòng biết ơn khán giả, bạn đọc đã cho cô nhiều cơ hội để vào vòng bầu chọn giải Mai Vàng và được trao tượng Mai Vàng lần thứ 28.

"Tôi cảm kích vô cùng phần thưởng cao quý đó và xem đây là cú hích cho bản thân để nỗ lực hơn nữa trong hành trình tìm kiếm những vai diễn hay" – NSƯT Tú Sương bày tỏ.

Ông Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, đánh giá cao sự phấn đấu và lòng tận tụy, yêu nghề của NSƯT Tú Sương. "Tôi hoan nghênh tấm gương lao động nghệ thuật của Tú Sương, chị là người lan tỏa tích cực sự phấn đấu không mệt mỏi đến các bạn diễn viên trẻ của Nhà hát" – ông Kiệt nói.

Ban giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang trao quyết định chính thức công nhận diễn viên Nhật Nguyên - Chuông vàng vọng cổ 2020, trở thành diễn viên của nhà hát

Dịp này, Nhà hát Trần Hữu Trang đã lên kế hoạch tổ chức biểu diễn nhằm quảng bá thành quả của Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 và xây dựng hai chương trình trọng tâm của Nhà hát: Tác phẩm sân khấu về cuộc đời, sự nghiệp của Tác giả Trần Hữu Trang do nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc viết, soạn giả Hoàng Song Việt chuyển thể; vở cải lương "Nợ nước non" phần 2, sáng tác Nguyễn Thế Kỷ, do Nhà hát Trần Hữu Trang phối hợp với Nhà hát cải lương Việt Nam thực hiện.