Yonhap News dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết Sulli - 25 tuổi, tên thật là Choi Jin Ri - được người quản lý của cô phát hiện tử vong lúc khoảng 15 giờ 21 phút ngày 14-10. Người đại diện vội vã báo cảnh sát.

Nữ ca sĩ, diễn viên Sulli

Trước đây, Sulli ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ f(x) và nhanh chóng nổi tiếng với ngoại hình đẹp. Tuy nhiên, cô thường xuyên đối mặt với sự chỉ trích, bình luận ác ý của công chúng vì nhiều lý do khác nhau và nó khiến cô bị khủng hoảng tâm lý. Năm 2014, cô tạm ngừng ca hát do áp lực về thể chất và tinh thần liên quan đến những rắc rối trong sự nghiệp.

Thông tin Sulli qua đời khiến làng giải trí Hàn Quốc chấn động. Công ty quản lý của Sulli đã nghe tin về cái chết của cô nhưng chưa liên lạc được với nhà chức trách để đưa ra thông tin chính xác cho công chúng.

Các phim truyền hình Sulli từng đóng: "Vacation", "Drama City", "To The Beautiful You"...