Đại diện truyền thông của Paul Sorvino cho biết ông qua đời ngày 25-7 tại một trung tâm y tế ở Jacksonville, Florida – Mỹ, vì già yếu. Bà Dee Dee Benkie - vợ của Paul Sorvino - bên cạnh chồng trong những giây phút cuối đời.

"Trái tim chúng tôi tan nát vì sẽ không bao giờ có một Paul Sorvino khác trên đời. Ông ấy là tình yêu đời tôi, một trong những nghệ sĩ vĩ đại, tài ba nhất tôi từng biết" - bà Dee Dee Benkie chia sẻ.

Paul Sorvino qua đời tuổi 83

Ngay khi thông tin Paul Sorvino qua đời, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ thương tiếc, tưởng niệm ông trên trang cá nhân. Nam diễn viên Jason Alexander bày tỏ: "Paul Sorvino tuyệt vời đã ra đi vĩnh viễn. Từ "Baker's Wife" cho đến "Shakespeare in the park" và vô số vai diễn điện ảnh lẫn truyền hình của ông ấy đều tuyệt vời đến mức kinh ngạc".

Nam diễn viên Ralph Macchio viết: "Paul Sorvino là một diễn viên trung thực, chân thật nhất mà tôi vinh hạnh được biết đến, làm việc cùng".

Diễn viên Lorraine Bracco thổ lộ nỗi buồn sâu sắc khi hay tin Paul Sorvino qua đời. Nam diễn viên Kim Coates nói: "Chúng ta đã mất một huyền thoại. Paul Sorvino là người đã phá vỡ khuôn mẫu, một huyền thoại. Tôi sẽ luôn nhớ ông ấy".

Paul Sorvino có hơn 50 năm làm nghề, tham gia hơn 100 vai diễn. Trong đó, vai diễn trùm băng đảng Paulie Cicero trong "Hảo bằng hữu" gây ấn tượng nhất với khán giả thông qua việc mô tả một tên mafia máu lạnh, trí tuệ, lịch lãm và duyên dáng. Một số phim khác gây ấn tượng do ông đóng còn có: "A Touch of Class", "Reds", "The Cooler", "Romeo + Juliet"…

Ngoài đóng phim, Paul Sorvino thường xuất hiện trên sân khấu kịch và là một giọng ca opera chuyên nghiệp.