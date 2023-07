Trang Allkpop ngày 5-7 dẫn lời đại diện từ YG Entertainment cho biết: "Danh sách các bài hát trong đêm diễn của nhóm Blackpink tại Hà Nội - Việt Nam lan truyền trên mạng là không đúng. Chúng tôi sẽ tiến hành đêm diễn bình thường tương tự các sô diễn ở các nước khác trước đó".

Nhóm nhạc Blackpink sẽ diễn ở Hà Nội ngày 29 và 30 tháng 7

Ngày 4-7, danh sách các ca khúc nhóm Blackpink được cấp phép biểu diễn ở Hà Nội vào tháng 7 được đăng tải trên truyền thông cũng như các trang thông tin, diễn đàn mạng. Đã có nhiều tranh luận trái chiều bởi danh sách chỉ có 13 ca khúc gồm: "DDU-DU DDU-DU", "Shut down", "Typa girl", "Pretty savage", "Stay", "Playing with fire", "Whistle", "As if it your last", "Lovesick girl", "Don't know what to do", "Forever young", "Kiss and make up", "Ice cream".

Cộng đồng mạng Việt cho rằng con số 13 bài quá ít, so sánh với các buổi diễn tại Thái Lan, Tokyo, Seoul… Ở Thái Lan, nhóm diễn 21 bài, Tokyo có 23 bài, Hàn Quốc 24 bài. Tại Mỹ, nhóm cũng trình diễn số lượng bài hát vượt trội.

Đặc biệt, các ca khúc sô lô của từng thành viên trong Blackpink như ca khúc "Solo" của Jennie, ca khúc "Flower" của Jisoo… không có trong danh sách biểu diễn. Người hâm mộ của nhóm bày tỏ sự hụt hẫng: "Đây đâu phải concert, chỉ là giao lưu văn hóa Việt - Hàn thôi"; "Họ định diễn trong 1 tiếng rồi kết thúc đêm nhạc hay sao? Tôi chưa thấy đêm diễn nào ít bài hát đến vậy khi nhóm có nhiều bài"…

Bên cạnh đó, giá vé của đêm nhạc Blackpink cũng gây bàn tán bởi chúng đắt đỏ so với số lượng bài hát, các quyền lợi cho khán giả. Mức giá đêm diễn Blackpink rẻ nhất là 1,2 triệu đồng và mắc nhất là 9,8 triệu đồng.