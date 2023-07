Ngày 4-7, danh sách các ca khúc nhóm Blackpink được cấp phép biểu diễn ở Hà Nội vào tháng 7 được đăng tải trên truyền thông cũng như các trang thông tin, diễn đàn mạng. Đã có nhiều tranh luận trái chiều bởi danh sách chỉ có 13 ca khúc gồm: "DDU-DU DDU-DU", "Shut down", "Typa girl", "Pretty savage", "Stay", "Playing with fire", "Whistle", "As if it your last", "Lovesick girl", "Don't know what to do", "Forever young", "Kiss and make up", "Ice cream".

Nhóm nhạc Blackpink biểu diễn ngày 29 và 30-7

Số lượng bài hát hiện chưa rõ chỉ 13 bài hay sẽ bổ sung thêm thời gian tới nhưng không ít cư dân mạng bày tỏ bức xúc. Họ cho rằng con số 13 bài quá ít, so sánh với các buổi diễn tại Thái Lan, Tokyo, Seoul… Ở Thái Lan, nhóm diễn 21 bài, Tokyo có 23 bài, Hàn Quốc 24 bài. Tại Mỹ, nhóm cũng trình diễn số lượng bài hát vượt trội.

Đặc biệt, các ca khúc sô lô của từng thành viên trong Blackpink như ca khúc "Solo" của Jennie, ca khúc "Flower" của Jisoo… không có trong danh sách biểu diễn. Người hâm mộ của nhóm bày tỏ sự hụt hẫng: "Đây đâu phải concert, chỉ là giao lưu văn hóa Việt - Hàn thôi"; "Họ định diễn trong 1 tiếng rồi kết thúc đêm nhạc hay sao? Tôi chưa thấy đêm diễn nào ít bài hát đến vậy khi nhóm có nhiều bài"…

So với chuyến lưu diễn "The Eras Tour" của Taylor Swift thì rõ ràng nhóm Blackpink trình diễn quá ít nếu chỉ 13 bài. Đêm nhạc sô lô của Taylor Swift, cô trình diễn 44 bài, chia làm 10 phần và kéo dài hơn 3 tiếng. Danh mục bài hát giữ nguyên dù cô biểu diễn ở Mỹ, châu Âu hay châu Á. Taylor Swift đang chuẩn bị diễn tại Singapore, thời điểm bán vé của cô trùng với thời điểm bán vé của Blackpink cho sô ở Hà Nội.

Bên cạnh đó, giá vé của đêm nhạc Blackpink cũng gây bàn tán bởi chúng đắt đỏ so với số lượng bài hát, các quyền lợi cho khán giả. Mức giá đêm diễn Blackpink rẻ nhất là 1,2 triệu đồng và mắc nhất là 9,8 đồng. Trong khi đó, sô diễn Taylor Swift giá vé dao động từ 1,8 triệu đồng đến cao nhất là 6,05 triệu đồng.

Một số cư dân mạng nói rằng với mức giá và số lượng bài hát, họ không chắc sẽ tham gia đêm diễn của Blackpink bởi thấy không tương xứng giá trị.

Trước đó, họ rất háo hức nhưng giờ thì không. Một số khác cho biết họ vẫn muốn đến gặp các cô gái xinh đẹp của nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc. Bởi, họ cho rằng đây là cơ hội hiếm hoi. Những tranh luận hiện vẫn đang kéo dài.

Nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc