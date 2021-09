Hình ảnh trong phim “One year on the Essex lorry tragedy”

Đó là Liên hoan phim Quốc tế Druk (Bhutan), Liên hoan điện ảnh Virgin Spring (Ấn Độ) và Lễ hội Điện ảnh Thế giới (Singapore).

One year on - The Essex lorry tragedy (Một năm sau thảm kịch xe tải Essex) do hai nhà báo Paul Kennedy và Hồ Hoàng kết hợp cùng bộ phận đa phương tiện của Việt Nam News - tờ báo tiếng Anh thuộc Thông tấn xã Việt Nam, thực hiện.

Phim tài liệu dài gần 30 phút ra mắt vào tháng 10-2020, tập trung khai thác những chia sẻ đầy đau thương và nhiều cảm xúc của người nhà các nạn nhân sau một năm xảy ra sự kiện gây chấn động trên thế giới về vấn đề nhập cư phi pháp dẫn đến thảm kịch khiến 39 người Việt thiệt mạng ở Essex (Anh).

Nhà báo, Giám đốc sản xuất Paul Kennedy. (Ảnh: Nhà báo Hồ Hoàng)

Bộ phim được xem là một sản phẩm trong tuyến thông tin chống di cư và nhập cư trái phép, một vấn nạn cùng với đói nghèo vẫn luôn dai dẳng nhức nhối cần sự tuyên truyền thường xuyên. Phim còn mang ý nghĩa tưởng niệm các nạn nhân trong thảm kịch này và cảnh tỉnh những người có ý định di cư trái phép.

Chia sẻ thêm về bộ phim, nhà báo Hồ Hoàng cho biết phim được thực hiện theo ý đồ dàn dựng của nhà báo Paul Kennedy, hoàn toàn không có lời dẫn chuyện mà được xây dựng dựa trên những chia sẻ từ người thân của các nạn nhân, từ hàng xóm cho đến những thân phận đã từng trải qua sự việc và may mắn được trở về.

Các tác giả gặp gỡ các nhân vật tại địa phương. (Ảnh: Nhà báo Hồ Hoàng)

Đối với nhà báo Hồ Hoàng, đây là cơ hội quý để anh trực tiếp làm việc với một nhà báo giàu kinh nghiệm như Paul Kennedy. Nhà báo Paul Kennedy chia sẻ sự biết ơn và cảm thông đến gia đình của những nạn nhân xấu số vì nhờ có họ bộ phim mới được hoàn thành một cách chân thực, giàu cảm xúc. "Nếu không có sự trung thực và dũng cảm của họ, điều này sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Những lời khen tặng ấy chúng tôi chỉ nhận thay họ" - Paul Kennedy bộc bạch.

Những hình ảnh về thảm kịch ở Essex khiến 39 người Việt thiệt mạng tại Anh.

Trước khi đến với Liên hoan phim Pune, bộ phim đã được phát trên YouTube, đăng tải trên Việt Nam News và phát sóng cả nước trên Truyền hình Thông tấn. Phim đã giành được Vòng nguyệt quế từ Liên hoan Phim ngắn Đông Nam Á.