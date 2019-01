Phim “Aquaman” doanh thu vượt mốc 1 tỉ USD

14/01/2019 14:10

"Aquaman" trở thành phim siêu anh hùng thứ ba doanh thu vượt mốc 1 tỉ USD. Hai phim trước "Aquaman" là "The dark knight" với 1,004 tỉ năm 2008 và "The dark knight rises" với 1,084 tỉ USD năm 2012.

Cảnh trong phim "Aquaman"

Đồng thời, "Aquaman" cũng đứng thứ 8 trong danh sách các phim siêu anh hùng doanh thu cao nhất mọi thời đại. Mặc dù bị soán ngôi đầu tại thị trường nội địa Bắc Mỹ sau ba tuần đứng nhất liên tục, "Aquaman" vẫn đang tạo lập kỳ tích cho riêng mình. Phim này vẫn tiếp tục tấn công thị trường nước ngoài khác sau khi thu hơn 713 triệu USD ở hải ngoại, đánh bại thành tích "Batman v Superman" làm được trước đó.

Với thành công của "Aquaman", trong năm 2018, nhà sản xuất Warner Bros đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng bên cạnh các phim: "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (644,6 triệu USD), "Ready Player One" (582,8 triệu USD), "The Meg" (530 triệu USD)... Hãng này đã thu về 5,6 tỉ USD năm 2018 với công lớn nhất là "Aquaman".

"Aquaman" quy tụ dàn diễn viên hình thể đẹp: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe,... Nội dung của phim dễ hiểu nhưng kỹ xảo thì tuyệt vời và diễn xuất tốt của dàn diễn viên.

Phim có nhiều kỹ xảo ấn tượng

Và dàn diễn viên đẹp

M.Khuê (Theo Forbes)