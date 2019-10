CNN ngày 25-10 (giờ địa phương) thông tin phim "Joker" đã gặt hái doanh thu 788 triệu USD phòng vé toàn cầu. Con số này được hãng sản xuất Warner Bros. xác nhận mới đây.

Như vậy, phim "Joker" đã vượt thành tích doanh thu 783 triệu USD do "Deadpool" lập năm 2016, trở thành phim dán nhãn R có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phim dán nhãn R là loại phim không dành cho người dưới 16 tuổi mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng, do có thể gây hoảng loạn hoặc ảnh hưởng xấu đến tư duy, đạo đức của trẻ.

Nam diễn viên Ryan Reynolds, ngôi sao của "Deadpool", gửi lời chúc mừng ê-kíp phim "Joker". "Dòng chúc mừng "ngôi vương" của phòng vé phim dán nhãn R không giống các bạn từng thấy" - Ryan Reynolds chú thích bên cạnh bức ảnh gã hề "Joker" nhảy múa trên tên của các phim nhãn R từng thành công khác như "It", "Ted".

Phim "Joker" lập kỷ lục khi tính doanh thu trên toàn cầu nhưng rõ ràng vẫn còn một chặng đường dài để đánh bại kỷ lục doanh thu cao nhất thị trường Bắc Mỹ. Kỷ lục đó thuộc về phim "The Passion of the Christ" do Mel Gibson thực hiện. Phim thu được 370 triệu USD ở Bắc Mỹ năm 2004. Trong khi đó, "Joker" thu được đến nay là 259 triệu USD.

"Phim "Joker" đã có sự thành công đáng ngạc nhiên. Bộ phim có lượng khán giả toàn cầu phá kỷ lục bất chấp mối lo ngại an ninh, tranh cãi với không gian âm u do tác phẩm tạo ra" - Paul Degarabedian - chuyên gia phân tích truyền thông của Comscore, cho biết.

"Joker" do Todd Phillips đạo diễn và Joaquin Phoenix đóng chính. Nội dung phim kể về hành trình ra đời của "Hoàng tử tội phạm" Joker - đối thủ của Batman. Không có những cảnh hành động ngộp kỹ xảo hoặc đánh nhau kiểu siêu anh hùng thường thấy, "Joker" tập trung khắc họa Arthur Fleck - một người có số phận bi thảm, tập hợp những nỗi bất hạnh trong thành phố loạn lạc.

Arthur Fleck sống cùng mẹ già ở một căn hộ xập xệ, làm hề mua vui ở các sự kiện, quảng cáo cho các cửa hàng. Arthur Fleck khao khát thành diễn viên hài độc thoại nổi tiếng nhưng anh lại bị căn bệnh cười không kiểm soát và phải gặp bác sĩ trị liệu tâm lý mỗi tuần.

Cuộc sống còn dồn ép khiến Arthur Fleck phải đối mặt với những sự bắt nạt, khinh ghét của người đời. Tất cả khiến phần tối trong Arthur Fleck bùng lên mạnh mẽ và sát nhân "Joker" xuất hiện. Joaquin Phoenix diễn tốt, khiến câu chuyện trở nên chân thật, đầy ám ảnh chứ không "ảo" như các phim siêu anh hùng khác và có lẽ đây là nỗi lo của nhiều người.

"Joker" đã nhận được giải thưởng Sư tử vàng danh giá ở Liên hoan phim Venice năm 2019. Tuy nhiên, phim gây tranh cãi mạnh ở các nhà phê bình. Một số chỉ trích rằng phim khiến khán giả đồng cảm với Joker, dễ kích động bạo lực, tăng làn sóng tội phạm trong xã hội ở thời điểm có nhiều vụ xả súng thảm sát ghê rợn. Một số khác vẫn xem đây là tác phẩm đỉnh cao và nghệ thuật khác với đời thực, cần được tôn trọng.