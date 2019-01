Phim nào được đề cử Oscar 91?

23/01/2019 06:27

Trong đó, hạng mục Phim xuất sắc nhất của Oscar luôn là đề cử quan trọng và được nhiều người hâm mộ bàn tán, nhất là sau Quả cầu vàng và Critics’ Choice Awards, những cái tên tiềm năng đã lộ diện.



"A Star is Born", một phim ca nhạc kịch lãng mạn của Bradley Cooper, từ lâu đã được đánh giá là sáng giá nhất trên đường đua của Oscar 91. Đây là phim thành công về cả nghệ thuật lẫn doanh thu khi mang về hơn 400 triệu USD tiền vé trên toàn cầu kể từ khi ra mắt ở Liên hoan Phim Venice hồi tháng 8-2018. Ở mảng giải thưởng, phim cũng giành được 4 chiến thắng tại NBR (Ủy ban Quốc gia về phê bình điện ảnh), top 10 của AFI (Viện Phim Mỹ), 5 đề cử tại Quả cầu vàng và 9 đề cử tại Critics’ Choice Awards.

Poster phim “Blackkklansman”

Bộ phim "Blackkklansman" cũng gây được tiếng vang không ít khi tham dự Liên hoan Phim Cannes và nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Phim dựa trên câu chuyện có thật về viên sĩ quan cảnh sát người Mỹ gốc Phi Ron Stallworth (John David Washington) đã thâm nhập thành công vào Ku Klux Klan (giáo phái phân biệt chủng tộc nổi tiếng). Bộ phim như bức tranh toàn cảnh miêu tả bầu không khí chính trị hiện tại ở Mỹ nhưng được kể một cách khéo léo và phù hợp để phản ánh những sự thật tàn khốc ngay trong lòng quốc gia này.

"Bohemian Rhapsody", bộ phim tiểu sử về cuộc đời và sự nghiệp của nhóm nhạc nổi tiếng Queen - Freddie Mercury, có thành tích là giành được giải Phim điện ảnh xuất sắc thể loại chính kịch tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2019. Phim cũng nằm trong tốp 10 bộ phim hay nhất do PGA lựa chọn. Rami Malek cũng nhận được giải Nam chính xuất sắc từ SAG.

"Roma" của Alfonso Cuarón, kể về Mexico những năm 1970 - thời điểm đất nước này rơi vào hỗn loạn sau chiến tranh. Bộ phim đã gây ấn tượng với nhiều người bằng kỹ xảo điện ảnh đen trắng cùng những thước phim chân thực, độc đáo…

Ngoài ra, còn có những cái tên "Green Book", "Vice", "The Favourite", "Black Panther", "If Beale Street Could Talk" hay "First Man"… đều xứng đáng có mặt trong danh sách đề cử hạng mục Phim xuất sắc nhất của giải Oscar lần này.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 vào ngày 25-2.

Thụy Vũ tổng hợp