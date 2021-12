Nhiều rạp chiếu phim đã bước vào giai đoạn "bình thường mới" nhưng buộc phải tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh tùy tình hình từng địa phương. Trong mùa phim dịp Giáng sinh 2021 và Tết dương lịch 2022, khán giả có thể thưởng thức một loạt phim ngoại đình đám, trong lúc chỉ có một phim Việt ra rạp.



Thương hiệu lớn tái xuất

Sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài, khán giả đã dần trở lại rạp chiếu phim nhờ vào sức hút từ "bom tấn" đình đám "Spider-Man: No Way Home" (tựa Việt là "Người nhiện: Không còn nhà") do Jon Watts đạo diễn. Ngoài tài tử Tom Holland, phim còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao: Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Willem Dafoe…

Khán giả mua vé xem phim tại rạp CGV Lý Chính Thắng (TP HCM) .Ảnh: CGV

"Spider-Man: No Way Home" nhận nhiều lời khen từ giới phê bình phim cùng khán giả thế giới. Khi công chiếu tại Việt Nam từ ngày 17-12, phim thu về hơn 24 tỉ đồng chỉ sau 3 ngày. Tính đến hiện tại, phim thu về hơn 600 triệu USD trên toàn cầu.

Phim thương hiệu đáng chú ý tiếp theo là "The Matrix: Resurrections" (tựa Việt là "Ma trận: Hồi sinh") do Lana Wachowski đạo diễn, quy tụ các diễn viên Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick… Đây là phần 4 của loạt phim "The Matrix", lấy mốc thời gian 20 năm sau kể từ những sự kiện cuối phần ba. Phim ra rạp Việt từ ngày 24-12 và để tạo sức nóng, phần đầu của loạt phim đã được chiếu lại ở rạp từ trước đó một tuần.

Cũng ra rạp từ ngày 17-12, phim hoạt hình "Doraemon Stand By Me 2" đưa khán giả đến với thế giới của mèo máy Doraemon, Nobita cùng những người bạn của mình. Nhớ thương bà nội đã mất, Nobita dùng cỗ máy thời gian về quá khứ để gặp lại bà. Việc sử dụng các bảo bối để hoàn thành tâm nguyện của bà và những tình huống khác nhau đã khiến Nobita hiện tại làm đảo lộn cuộc sống của Nobita trong tương lai. Những thông điệp về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu đan xen trong phim.

Một thương hiệu hoạt hình khác phục vụ khán giả Việt từ ngày 24-12 là "Boss Baby: Family Business" (tựa Việt là "Nhóc trùm: Nối nghiệp gia đình"). Lấy bối cảnh 30 năm sau phần phim đầu tiên, "nhóc trùm" mới của thương hiệu này chính là Tina - con gái của Tim, cũng là cháu gái của "cựu nhóc trùm" Ted Templeton Jr. Nhận được nhiệm vụ từ BabyCorp, Tina sẽ phải đưa ông chú Ted của mình cùng thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.

Phim thương hiệu còn lại ra rạp Việt từ ngày 31-12-2021 là "James Bond: No Time To Die" (tựa Việt là "James Bond: Không phải lúc chết"). "Bom tấn" này đã khởi chiếu từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 ở các rạp trên thế giới, thu về 774 triệu USD tiền vé. "James Bond" là một thương hiệu lâu đời, sở hữu lượng lớn người hâm mộ. "James Bond: No Time To Die" là phần thứ 25 trong loạt phim, kể tiếp câu chuyện về chàng điệp viên tài năng lui về ở ẩn trong bình lặng tại đất nước Jamaica. Một ngày, người bạn cũ từ Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xuất hiện, xin giúp đỡ và James Bond tái xuất.

"Sân chơi" của phim ngoại

Trong số các tác phẩm khác phục vụ khán giả mùa phim cuối năm, hai phim "West Side Story" (tựa Việt là "Câu chuyện phía Tây") và "Hố sụt tử thần" cùng được chiếu tại rạp từ ngày 24-12. Phim "West Side Story" do Steven Spielberg đạo diễn, thuộc thể loại nhạc kịch, kể lại câu chuyện tình yêu kinh điển của hai nhân vật Tony và Maria. Trong khi đó, phim "Hố sụt tử thần" của đạo diễn Kim Ji-hoon nói về một hố sụt khổng lồ nuốt chửng căn hộ chung cư mới mua của Park Dong-won khi anh đang tổ chức tiệc tân gia.

Phim "Happy New Year" (tựa Việt là "Chúc mừng năm mới") của đạo diễn Kwak Jae-young, quy tụ dàn diễn viên ngôi sao Han Ji-min, Lee Dong-wook, Kang Ha-neul,… Phim là bức tranh gồm những mảnh ghép đầy thú vị về những vị khách tới khách sạn Emross dịp cuối năm. Mỗi người có một câu chuyện riêng, cảm xúc riêng, góc nhìn riêng và mong cầu riêng đối với tình yêu và cuộc sống. Phim hài kết hợp giữa hoạt hình và live-action (người đóng) có tên "Clifford The Big Red Dog" (tựa Việt là "Clifford chú chó đỏ khổng lồ") kể về cô bé Emily và thú cưng to lớn của cô. Cả hai phim đều ra rạp từ ngày 31-12.

Đáng chú ý, "Rừng thế mạng" của đạo diễn Trần Hữu Tấn sẽ là phim Việt duy nhất ra rạp dịp này (từ ngày 31-12). "Rừng thế mạng" có chủ đề sinh tồn, lấy bối cảnh tại Tà Năng - Phan Dũng, cung đường phượt nổi tiếng nằm ở ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trên hành trình chinh phục Tà Năng - Phan Dũng, phượt thủ Kiên (Huỳnh Thanh Trực đóng) bị lạc đoàn, phải đơn độc trải qua cuộc chiến sinh tồn giữa rừng. "Tôi mong phim sẽ được khán giả đón nhận và yêu thích. Đây là dự án tôi dành nhiều tâm huyết và để lại nhiều dấu ấn đối với cá nhân tôi. Bộ phim là câu chuyện của tất cả những người trẻ, của những ai đam mê khám phá, mạo hiểm" - đạo diễn Trần Hữu Tấn từng chia sẻ.

Chỉ với một phim Việt nói trên, mùa phim cuối năm 2021 trở thành "sân chơi" của phim ngoại. Tình hình doanh thu rạp có thể phục hồi theo đà của "Spider-Man: No Way Home" hay không còn phải chờ phản hồi của khán giả. Hẳn nhiên, người trong giới luôn kỳ vọng thị trường sẽ sôi động trở lại, thu hút thêm nhiều phim Việt ra rạp thời gian tới.