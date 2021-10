Phim "Farewell, my hometown" của đạo diễn Trung Quốc Wang Er Zhuo và "The Apartment with two women" của đạo diễn Hàn Quốc Kim Se-in cùng thắng hạng mục "New Currents".

Trong đó, "Farewell, my hometown" thuộc thể loại tài liệu - viễn tưởng, kể về câu chuyện có phần buồn bã của 3 người phụ nữ thuộc 3 thế hệ. Mỗi người đều có câu chuyện riêng, như người phụ nữ lớn tuổi sống ở nông thôn với hành trình làm vợ, làm mẹ rồi mất đi đứa con trai của mình. Bà từng làm việc ngoài đồng từ sáng đến tối. Người phụ nữ trẻ từ tỉnh đến Bắc Kinh để theo đuổi ước mơ làm vũ công ba-lê. Tuy nhiên, đây không phải điều dễ dàng bởi sự cô lập và nỗi cô đơn ở nơi đất khách quê người. Người phụ nữ trung niên trở thành một giáo viên trong trường học, ổn định cuộc sống, từ bỏ tham vọng thời tuổi trẻ. Tất cả tưởng từng riêng lẻ nhưng các câu chuyện liên kết với nhau khéo léo nhờ vào sự kết nối độc đáo của đạo diễn.

Phim "Farewell, my hometown" thuộc thể loại tài liệu pha trộn viễn tưởng

"The Apartment with two women" khai thác mối quan hệ không hòa hợp giữa hai mẹ con sống cùng nhà

Phim "The Apartment with two women" khai thác mối quan hệ không hòa hợp giữa hai mẹ con sống cùng nhà. Người mẹ nóng tính còn con gái thì thu động. Cả hai cãi nhau thường xuyên nhưng dù không ưa tính tình nhau thì tận sâu trong tâm luôn muốn thấu hiểu và chấp nhận nhau.

Được kỳ vọng nhưng phim "Miền ký ức" của đạo diễn Bùi Kim Quy đến từ Việt Nam không giành chiến thắng. Việt Nam chỉ có phim "If wood could cry, it would cry blood", chuyển thể từ tự truyện "Tấm ván phóng dao" của nghệ sĩ Mạc Can, đoạt giải thưởng quốc tế ArteKino - thuộc khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Busan 26. Đây là giải dành cho các dự án tiềm năng, bước khởi đầu thuận lợi cho dự án trong việc tiếp cận các quỹ điện ảnh trên thế giới, nhất là Châu Âu và các nước Đông Nam Á.

Cảnh trong phim "Miền ký ức"

Một số giải thưởng khác của Liên hoan Phim Quốc tế Busan 26: "The Rapist" của đạo diễn Aparna Sen và "Gensan Punch" của đạo diễn Brillante Mendoza thắng Giải Kim Jiseok. Phim "A Winter Glove" và "The Sea Calls for Me" cùng giành Giải Sonje...

Liên hoan Phim Busan lần này kéo dài trong 10 ngày, bế mạc và công bố giải thưởng tối 15-10.