Ngay khi có tên trong danh sách đề cử VTV Awards 2021, nữ diễn viên đã có thông báo yêu cầu rút tên không tham gia tranh giải VTV Awards năm nay ngay từ khi giải chuẩn bị khởi động. Và đến giờ nữ diễn viên vẫn sẽ giữ vững quyết định này.



Phương Oanh cho biết cô không tham gia VTV Awards vì muốn an bình nhất có thể, tập trung trọn vẹn với vai diễn

"Mong Ban tổ chức và khán giả tôn trọng quyết định của Oanh. Còn lý do thì như Oanh đã từng chia sẻ với fans của mình trước đó rồi. Oanh chỉ muốn an bình nhất có thể để tập trung trọn vẹn với vai diễn của Oanh, với những khán giả tin tưởng, yêu thương Oanh chân thành. Ngắn gọn vậy thôi ạ. Xin cảm ơn! Cảm ơn tất cả"- nữ diễn viên chia sẻ. Cô cũng không quên gửi lời chúc sức khoẻ và xin bình an đến mọi người.

Trước đó, trong danh sách 10 nữ diễn viên đầu tiên được công bố trong đợt 1 của VTV ở hạng mục "Diễn viên nữ ấn tượng" không có tên Phương Oanh. Danh sách ban đầu gồm các diễn viên Hồng Diễm, Thuý Diễm, Thu Hà, Nguyệt Hằng, Thanh Hương, Ngọc Lan, Thu Quỳnh, NSƯT Hạnh Thuý, Lương Thu Trang, Kim Xuân.

Điều này khiến nhiều khán giả thắc mắc vì vai Nam của cô trong "Hương vị tình thân" được đánh giá khá tốt và được nhiều khán giả yêu thích. Thêm vào đó, Mạnh Trường và Thu Quỳnh, những đồng nghiệp đóng cùng Phương Oanh trong "Hương vị tình thân" cũng có mặt trong danh sách đề cử.



Đề cử đầu tiên của VTV Awards 2021 không có tên Phương Oanh, ngày 1-8, BTC mới bổ sung tên nữ diễn viên này

Ngày 1-8, Ban tổ chức giải đã bổ sung 2 diễn viên mới là Phương Oanh và Tú Oanh vào danh sách đề cử đợt 2 để chuẩn bị cho vòng bình chọn trước khi công bố chính thức 5 cái tên lọt đề cử vào ngày 5-8.



Theo lý giải của VTV, các đề cử đã được công bố trong VTV Awards 2021 chỉ là các đề cử đầu tiên ở giai đoạn 1. Giai đoạn 1 này vẫn sẽ có sự thay đổi trong danh sách đề cử. Sau giai đoạn 1 này, BTC sẽ họp và công bố top 5 của 11 hạng mục.

Vì vậy, việc Phương Oanh vắng mặt trong danh sách đề cử ở giai đoạn 1 này không có nghĩa là cô không có cơ hội được đề cử trong năm nay.