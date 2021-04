Hai năm sau khi đăng quang ngôi quán quân Sao Mai 2019 dòng dân gian, Quách Mai Thy đã đủ bình tâm để đối diện những chuyện đã qua một cách bình thường nhất. Nữ ca sĩ cho hay, chiến thắng trong đêm chung kết Sao mai là niềm vui bất tận, nhưng cũng là thử thách của cô trên con đường âm nhạc của mình.



Quách Mai Thy đối diện tin đồn mua giải ngay sau khi giành ngôi quán quân Sao mai dòng dân gian 2019

"Lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ là người chiến thắng. Tôi xác định mình sẽ về nhì, nên hôm đấy tôi đi biểu diễn thôi chứ không phải đi thi. Tôi không áp lực như những người khác. Có thể vì thế nên đêm chung kết, khi tên tôi được xướng lên, mọi người đều không tin, hò hét từ bên trong ra bên ngoài. Người ta nói tôi đi cửa sau để mua giải. Thậm chí sau đêm chung kết, có người lập facebook ảo, đặt là "Thy Thối" để nói xấu tôi. Người ấy còn lên hết các fanpage có liên quan đến cuộc thi Sao Mai để bôi nhọ, kiểu như 9 BGK thì 8 người làm ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam nên mới nâng đỡ tôi. Chê tôi hát không hay và dựng chuyện tôi vi phạm quy chế thi nhưng BTC vẫn bao che để tôi đi sâu vào trong"- Quách Mai Thy chia sẻ.

Nữ ca sĩ bức xúc: "Tôi không có tiền để mua giải. Thực sự đến cốc trà đá để mời BGK tôi còn chưa mời được".

Nữ ca sĩ kể thêm, cô từng thi Sao mai 2017 nhưng chỉ vào đến vòng chung kết nên đã từng nghĩ không bao giờ thi lại nữa. Tuy nhiên Hải Phòng năm sau treo thưởng cho giải nhất Sao Mai của tỉnh tới 100 triệu đồng nên Quách Mai Thy quyết định tham gia, chỉ vì... tiền.

"Tôi nhẩm tính nếu được giải nhì thì sau khi trừ chi phí xe cộ và trang phục, vẫn còn một khoản để duy trì cuộc sống trong lúc khó khăn, ăn mì tôm qua ngày. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi được giải nhất. Ở vòng chung kết Sao Mai phía Bắc và toàn quốc hồi 2019, tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ thi vì không có tiền nhưng bạn trai động viên tôi đi đến cùng. Anh cùng tôi đi vay tiền để trang trải cho việc phối khí, thuê trang phục, nhạc cụ và dàn dựng tiết mục của từng phần thi"- quán quân Sao mai cho hay.

Nữ ca sĩ từng nghĩ đến việc bỏ thi vì không có tiền nhưng được bạn trai động viên đi đến cùng

Nói thêm về bạn trai, Quách Mai Thy chia sẻ đó là người đã sát cánh cùng cô từ những ngày cả hai đều tay trắng. "Bạn trai tôi cũng làm nghệ thuật nhưng chưa gặp may trong các cuộc thi. Ở bên tôi, anh ấy chịu khổ cả về vật chất lẫn tinh thần vì tôi là đứa trái tính, trái nết. Anh ấy tận tình, hi sinh vì tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khó khăn, khi anh ấy sẵn sàng vay nợ để tôi đi thi Sao Mai"- nữ ca sĩ cho hay. Đó cũng là lý do để hai người gắn bó với nhau 5 năm qua, dù như Quách Mai Thy thừa nhận, cô được nhiều đại gia tán tỉnh.

"Không ít người đề nghị mua nhà, mua xe hoặc đặt thẳng vấn đề nhưng tôi chỉ thích tiêu tiền do mình làm ra. Câu trả lời của tôi là cảm ơn ý tốt của họ và trả lời thẳng rằng, nếu thích nhà hay xe, tôi sẽ cố gắng tự sắm"- quán quân Sao Mai cho hay. Cô nói thêm muốn lấy một người chồng yêu thương mình, đến với mình vì tình cảm thật chứ không phải chỉ vì người ta cho mình nhiều tiền. "Trong trường hợp phải chọn giữa tình yêu và tiền, tôi sẽ chọn người yêu mình"- Quách Mai Thy tâm sự.

Quách Mai Thy từng được nhiều đại gia tán tỉnh nhưng cô cương quyết từ chối

Viên mãn trong tình yêu và thăng hoa trong âm nhạc, Quách Mai Thy vừa ra mắt MV "Mục hạ vô nhân" dùng chất liệu xẩm kết hợp EDM và hai single "Chờ chàng" lấy cảm hứng từ trích đoạn "Suý Vân giả dại" trong vở chèo cổ "Kim Nham", "Ngọc hoa tự khúc" lấy cảm hứng từ nhân vật Mỵ Nương trong truyền thuyết "Sơn Tinh - Thuỷ Tinh". Hai tác phẩm này được Quách Mai Thy đặt hàng Trần Khánh Ly, một nhạc sĩ trẻ tài năng.

Quách Mai Thy muốn lựa chọn con đường âm nhạc cá tính, không lẫn với người khác

"Sản phẩm âm nhạc mới lấy cảm hứng từ các nhân vật trong truyện cổ tích, lịch sử và chất liệu dân gian có thể coi là lời thông báo về hướng đi trong tương lai của tôi. Ca từ sẽ được viết theo cách hiểu của tôi về mỗi nhân vật và được phối bằng âm nhạc dân gian kết hợp âm nhạc phương Tây, ví dụ xẩm kết hợp jazz. Đó là cách mà tôi nghĩ từ trước tới nay chưa có nghệ sĩ nào làm. Bên cạnh khán giả, tôi muốn làm sản phẩm này để được giới chuyên môn ghi nhận"- Quách Mai Thy chia sẻ. Cô cũng cho hay ngưỡng mộ Tùng Dương và muốn lựa chọn con đường cá tính như nam ca sĩ đang theo đuổi.